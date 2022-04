Von Armin Guzy

Eppingen. "Unsere Vision bleibt eine Mediathek im Kesselhaus (der Palmbräu-Brauerei)." Daran hält Oberbürgermeister Klaus Holaschke fest. Vor allem, weil die finanzschwache Fachwerkstadt noch etliche andere Aufgaben zu stemmen hat, bleibt diese Vision nun aber voraussichtlich auch in den kommenden fünf Jahren weiterhin eine Vision: Statt der großen Lösung wird es vorerst eine kleine Lösung im bestehenden Gebäudekomplex in der Wilhelmstraße und Brettener Straße geben: Die 33.000 Medien und ihr fachkundiges "Betreuungspersonal" sollen in das leer stehende Untergeschoss des "Biomammut"-Supermarktes umziehen.

Die Eigentümer des Gebäudes, die Eppinger Architekten-Familie Ehehalt, baut derzeit den gesamten früheren Büro-Komplex der Palmbräu-Brauerei um, in dem bis vor Kurzem auch die Volkshochschule ihr angemietetes Domizil hatte. Vom Umbau betroffen sind auch die bisherigen Räume der Bücherei. Die Familie Ehehalt hat der Stadt daher das seit Jahren leer stehende Untergeschoss unter dem Bio-Supermarkt zur Miete angeboten, und der Gemeinderat hat am Dienstag den Abschluss eines entsprechenden Vertrags bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung mit großer Mehrheit befürwortet.

Die Vorteile der Lösung: Die Fläche der Stadtbibliothek vergrößert sich damit von 300 auf 375 Quadratmeter, der Zugang ist barrierefrei, der Lesetempel besteht aus einem großen Raum mit großen Schaufenstern und der Zugang von der Kaiserstraße aus ist sicher einladender als bisher. Die noch nötigen Umbauten sollen bis Juli erledigt sein, dann ist der Umzug geplant.

Ein Blick in in die derzeitigen Räume zeigt: Die Verhältnisse sind beengt. Foto: Armin Guzy

Bis dahin aber ist "noch einiges zu tun", wie Bücherei-Leiterin Yvonne Herfurth im Gespräch mit der RNZ sagt. Derzeit holt sie Angebote von Möbelherstellern ein, denn bislang sind einige der Bücherregale fest eingebaut, also müssen neue her und zwar "möglichst mit Rollen". Denn nach wie vor sollen die Regale bei Veranstaltungen den Gästen Platz machen können – was in dem neuen, großen Raum einfacher umzusetzen ist als bisher. Ganz Bücher-Freundin, macht auch die Bibliotheksleiterin selbst Platz für einige Schmöker, denn ihr neues Büro wird kleiner sein als das bisherige: "Da verzichte ich gerne drauf", sagt sie und freut sich schon darauf, dass nun vielleicht auch ein kleines Bücherei-Café möglich sein wird.

Überhaupt wird sich einiges ändern. Am augenfälligsten wird für die Nutzer das offene Konzept sein, das einerseits dem Raum selbst geschuldet ist, andererseits aber auch gewollt ist, weil es deutlich einladender sein dürfte, als es die bisher beengte Situation mit mehreren kleinen Räumen und einem Flur bisher war.

Noch sind dazu nicht alle Detailfragen beantwortet. Die große Treppe in der Mitte des Raumes etwa, die direkt in den darüberliegenden Supermarkt führt, könnte sich als Chance erweisen, aber auch als Risiko, weil sie schlechter einzusehen ist und sich daher möglicherweise auch der Medien-"Schwund" zunehmen könnte. Auch einen Zugang über die derzeit ebenfalls leer stehende Bäckerei von der Brettener Straße aus hätte für Herfurth für Charme. Sie sieht den Umzug als Chance, auch wenn es noch nicht der ganz Große ist: "Manches könnte optimiert werden." Und klar ist auch: Bevor eingepackt wird, wird es einen großen Flohmarkt geben, damit nicht der gesamte Bestand umziehen muss.

OB Holaschke sieht in dem jetzt beschlossenen Schritt "eine sehr gute Basis für die nächsten fünf Jahre", inklusive einer danach jährlichen Verlängerungsoption. Seit Januar habe man dafür verhandelt – in sehr guten, zielführenden Gesprächen, wie Holaschke betonte: "Wir konnten uns schnell verständigen."