Von Gabriele Schneider

Sinsheim-Reihen. Warum hinterlassen Leute ihren Müll und werfen ihn nicht einmal in den aufgestellten Papierkorb? Warum lassen sie gefährliche Scherben zertrümmerter Flaschen und anderen Unrat überall liegen? Warum wurden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder Tische, Bänke, Metallketten und das Dach der Hütte mutwillig zerstört? Fragen über Fragen – doch eins steht fest: Der Grillplatz am Steinbruch am Rand von Reihen ist ein Aufreger-Dauerbrenner im Sinsheimer Stadtteil. Jetzt ärgerte sich einmal mehr der Ortschaftsrat darüber, und das hat Folgen.

Grillplatz und Grillhütte sind ein Angebot der Verwaltung. Die Nutzung kostet nur einen kleinen Obolus und unterm Jahr hält das örtliche Bauhofpersonal das Areal in Schuss. "Die Nutzung kostet den Mieter kaum was, die Instandhaltung, aber eben auch der Vandalismus, gehen also auf Kosten der Gemeinschaft", war nun Ortsvorsteher Willibald Hönig in der jüngsten Sitzung des Gremiums auf 180. Seit Jahren müssten die Räte immer wieder darüber diskutieren, was sie gegen den Müll und die Zerstörungswut ausrichten können. Zumal nicht die, die den Platz zum Feiern mieteten, die Übeltäter wären, wie Hönig betonte, sondern eben andere.

Sollte sich keine Lösung finden, ist Schluss mit Grillen. Dann wird sie abgerissen. ​Foto: Gabriele Schneider

Der neueste Horror veranlasste das Gremium nun dazu, über einen endgültigen Schlussstrich nachzudenken: Besucher des Grillplatzes hatten in der Grillhütte menschliche Exkremente hinterlassen. Und zu Beginn der Sitzung war sich das Gremium einig: Die Räte wollten das Thema gern ein für alle Mal beenden – den Grillplatz nicht mehr vermieten. "Ich will den Kopf nicht mehr herhalten", schimpfte Hönig verärgert. Er wolle "nicht mehr den Kasper für die Grillhütte machen".

Hönigs Radikal-Vorschlag, die Hütte zu erhalten, aber mit dem Hinweis "Betreten verboten" zu versehen, wollten sich nicht alle Räte anschließen. "Ich finde es gut, wenn man eine Möglichkeit wie einen Grillplatz hat", sagte Steffen Uhler. Doch die "Hinterlassenschaft" habe ihn letztlich überzeugt, dass es so nicht weitergehen könne. Er fand, das Gremium müsse nun Nägel mit Köpfen machen, nämlich das gesamte Areal abbauen.

Nun brachte der Ortsvorsteher einen neuen mutmaßlichen Trumpf ins Spiel: Ein Einwohner, der eine Firma für Abenteuer und Erlebnisse draußen in der Natur betreibt und den Grillplatz immer wieder mit Kindern und Jugendlichen für sportliche Aktivitäten besucht, erkannte den Wert des Geländes und bot in einem Schreiben an die Verwaltung an, ehrenamtlich auf den Platz aufzupassen.

"Das wäre bestimmt eine gute Lösung", fand Martin Bräunling. Die Runde war sich einig darüber, dass – sollte sich das Engagement als nicht machbar erweisen – der Platz mit Hütte und Bodenplatten abgerissen und wieder zum Biotop werden soll. Damit niemand auf die Idee komme, dort zu feiern, stellte Hönig klar. Geschlossen stimmte das Gremium dafür, die Stadt zu beauftragen, Kontakt zu dem freundlichen Mann aufzunehmen. Patrick Bräunling regte an, zu eruieren, ob dieser den Grillplatz vielleicht sogar pachten wolle. Bis auf Weiteres werde die Grillhütte nun nicht mehr vermietet.