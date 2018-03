Vor allem das Thema Verkehr beschäftigt die Ortschaften: In Hoffenheim, Steinsfurt und Reihen (links von oben nach unten) ist die Belastung hoch. In Rohrbach und Eschelbach (oben Mitte) wird oft zu schnell gefahren, ebenso in Hilsbach (rechts unten). Für Waldangelloch wird der Ausbau der Michelfelder Straße wichtig (unten Mitte). In Weiler ist die Sanierung der Burg Steinsberg (rechts oben) abgeschlossen, die RNZ wird noch berichten. Und in Dühren hofft man auf die Generalsanierung des Kindergartens (rechts Mitte). Fotos: Christian Beck (7), Tim Kegel (2)

Von Christian Beck

Sinsheim-Reihen. Circa 9500 Fahrzeuge rollen jeden Tag durch Reihen, der Anteil der Lkw ist dabei recht hoch. "Und die sorgen dafür, dass bei einigen Leuten, die an der Ortsdurchfahrt wohnen, die Tassen im Schrank wackeln", berichtet Ortsvorsteher Willibald Hönig der RNZ. Nicht zuletzt deshalb hätten einige sich mit einer Unterschriftenaktion für eine Verbesserung der Verkehrssituation eingesetzt. Einem Aspekt nahm sich nun auch der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung an, konkret ging es dabei um eine Möglichkeit, wie Fußgänger die größte Kreuzung im Ort sicher überqueren können: "Sinsheim muss hier was tun, bevor noch etwas passiert", spielte Hönig den Ball der Stadtverwaltung zu.

Was kann an der Kreuzung Louis-Goos-Straße, Hans-Doll-Straße, Ernst-Wengenroth-Straße und Grombacher Weg für Fußgänger also verbessert werden? Möglichkeiten gebe es viele - das findet zumindest Ortsvorsteher Hönig. Ein Kreisverkehr, ein Zebrastreifen oder gar eine Ampel, die bei Bedarf aktiviert werden könnte, schlägt er vor. Mehrere Ortschaftsräte pflichteten ihm bei. Nach einer kurzen Diskussion war klar: Eine Bedarfsampel wäre das beste.

Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer sieht auf RNZ-Nachfrage hier ebenfalls Handlungsbedarf. Doch die einzelnen Varianten hätten jeweils Nachteile: Ein Kreisverkehr verbrauche viel Fläche, und ein Zebrastreifen sei nur geeignet, wenn sich die Fußgänger an der betreffenden Straße auch durchsetzen könnten. Für die Reihener Kreuzung hält Schleifer deshalb eine Bedarfsampel ebenfalls für die beste Lösung. Hier bedürfe es jedoch einer Vernetzung mit der Ampel am Bahnübergang, da es sonst zu großen Rückstaus kommen könnte.

Ein weiteres Anliegen der Reihener: Die Beschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde endet für Lkw mitten im Ort. Dort beschleunigen die Brummifahrer dann und sorgen für zusätzlichen Lärm. "Man sollte die Beschränkung auf den gesamten Ort erweitern", findet Ortsvorsteher Hönig. Und erntet bei Werner Schleifer durchaus Verständnis. Der Haken: Der so genannte Lärmaktionsplan hat ergeben, dass für diese Maßnahme immer noch zu wenig Fahrzeuge durch Reihen fahren. Laut Schleifer könne aber ein anderes Argument für die Tempobeschränkung ins Feld geführt werden: Immer wieder fahren Schwertransporte durch den Ort. Und Reihen liegt auf einer von vier Strecken in Baden-Württemberg, auf der Schwertransporte seit kurzem nicht mehr von der Polizei begleitet werden. Im Rahmen eines Pilotprojekts übernehmen dies nun andere Dienstleister.

Doch der Ordnungsamtsleiter betont: "In Reihen geht es wie in vielen anderen Orten um ein ganzes Paket an Möglichkeiten." Grundsätzlich vorstellbar wäre wohl auch der Einbau eines lärmmindernden Asphalts - so wie es der Lärmaktionsplan für viele andere Ortsdurchfahrten empfiehlt, beispielsweise für Eschelbach, Steinsfurt oder manche Bereiche der Kernstadt. Der Effekt dieses Belags ist bei geringen Geschwindigkeiten allerdings umstritten, auch Schleifer betont: Lärmmindernder Asphalt "löst nicht alle Probleme".

Der Herausforderungen an der Reihener Ortsdurchfahrt wolle man sich aber auf jeden Fall annehmen, möglichst bald sogar. Für eine Ampel oder andere Baumaßnahmen brauche es aber aktuelle Verkehrszahlen. Diese soll laut Schleifer eine Verkehrsschau "Anfang des kommenden Jahres" liefern. Mit dabei sind Vertreter der Polizei, des Ordnungsamts, des Ortschaftsrats, der Straßenmeisterei und des Landkreises. Bei wärmeren Temperaturen soll dann eine Zählung realistische Zahlen für Fußgänger nachreichen. Dabei geht es laut Schleifer nicht allein um deren bloße Anzahl, sondern auch darum, wie viele Schutzbedürftige hier unterwegs sind, sprich: Kinder und Senioren.