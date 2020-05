Kürzlich hat sich der Bürgerbusverein in Bad Rappenau ein eigenes Fahrzeug gekauft und kann damit auf lange Sicht sein Angebot auf einen zweiten Wochentag ausbauen. Doch schon im Januar wurde dem Verein eine Nutzung moderner Fahrzeuge in Aussicht gestellt. Als Gegenleistung sollten die Ehrenamtlichen an sechs Tagen in der Woche in den Abendstunden HNV-Linien übernehmen. Die Verantwortlichen haben den Vorschlag abgelehnt. Foto: Falk-Stéphane Dezort