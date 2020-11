Ein Wähler wirft in Seattle seinen Stimmzettel in eine Wahlurne. Die Präsidentschaftswahl am 3. November wird auch im Kraichgau mit Spannung verfolgt. Berichte von Verwandten und Freunden zeugen von Sorgen, aber auch von der Verbundenheit zu den USA. Foto: Thompson/AP/dpa

Von Armin Guzy

Eppingen/Sinsheim. Die Präsidentschaftswahl in den USA wird auch im Kraichgau mit Spannung und Anspannung verfolgt. Nicht allein, weil die Wahl das Potenzial hat, das weltpolitische Geschehen wie kaum eine andere vor ihr für lange Zeit zu prägen, sondern auch, weil etliche Menschen im Kraichgau familiäre oder freundschaftliche Beziehungen zu US-Bürgern oder Ausgewanderten haben. Wir haben uns umgehört, nach Stimmungen, Meinungen, Erwartungen und Befürchtungen in den USA gefragt. Das – natürlich nicht repräsentative – Stimmungsbild gibt zu denken.

Mögliche Anhänger von Donald Trump wollten sich leider nicht äußern. Um es vorwegzunehmen: Familienangehörige und Freunde machen sich meist mehr Sorgen, dass ihre Lieben in den USA sich mit dem Corona-Virus infizieren könnten, als um deren Sicherheit wegen möglicher gewalttätiger Auseinandersetzungen.

Dabei ist diese Gefahr nach Auffassung unserer Gesprächspartner in den USA durchaus real. Die 66-jährige Ursula Hess, deren Bruder und Schwägerin in Eppingen leben, lebt seit Jahren in Indiana und berichtet über eine sehr angespannte Stimmung: "Man hat das Gefühl, jederzeit könnte ein Bürgerkrieg ausbrechen." In den vergangenen Wochen habe es im weiten Umkreis, aber auch an ihrem Wohnort bewaffnete Auseinandersetzungen gegeben, schreibt Hess, die der evangelischen Kirche der Mennoniten angehört. Sie hadert sehr damit, dass Trump von manchen Evangelikalen als eine Art Messias gesehen wird, und sieht gar Parallelen zum Dritten Reich, da auch Hitler stark von protestantischen Kreisen unterstützt wurde. "Trump ist für uns der Inbegriff der Gewalt, der Ausgrenzung, des Rassenhasses und des egozentrischen Kapitalismus", schreibt sie.

Ebenfalls klar gegen Trump ist die Stimmung im Lebensumfeld von Thorsten Kübler, der den Wahlkampf als "für deutsche Verhältnisse doch sehr ungewöhnlich" empfindet. Der Sohn des ehemaligen Kirchardter Bürgermeisters Rudi Kübler lebt seit drei Jahren mit seiner Frau und drei Kindern in North Carolina. Seine Nachbarschaft sei sehr progressiv, liberal und alles andere als oberflächlich; einige engagierten sich aktiv für Joe Biden. "Ich habe das Gefühl", schreibt der 40-Jährige, der in Kirchardt geboren und aufgewachsen ist, "dass es meinen amerikanischen Nachbarn und Bekannten sehr unangenehm ist, Trump als Präsidenten zu haben." Grundsätzlich fühlt sich Kübler in den USA wohl und auch sehr sicher, während sich seine Eltern im Kraichgau vor allem Sorgen wegen des Gesundheitssystems in den USA machen. "Wir sind hier gut versichert", schreibt Kübler dazu, aber ein mulmiges Gefühl bleibe trotz aller Zuversicht.

Dass so viele Amerikaner bewaffnet sind, befremdet ihn schon – "Als Europäer können wir das nicht nachvollziehen" –, und er hält es auch für bedenklich, dass Trump in seiner ersten Fernsehdebatte quasi dazu aufgerufen hat, dass die (rechtsgerichteten) "Proud Boys" in die Wahllokale gehen und "eine faire Wahl" sicherstellen sollten. Dennoch: "Ich bin optimistisch, dass es weitgehend friedlich bleibt", schreibt Kübler, der die USA ein wunderbares Land nennt und die Erfahrung, dort leben und viele freundliche Amerikaner kennenlernen zu dürfen, als großes Privileg empfindet. Die USA wieder zu verlassen – solche Überlegungen mache er eher von Corona als von Trump abhängig.

Dass die Wahl viel knapper ausgehen könnte, als die Prognosen vorhersagen und auch in seinem Freundes- und Bekanntenkreis angenommen wird, davon ist Jay Silverberg überzeugt. Seine Vorfahren lebten viele Generationen lang in Eppingen, bis seine Eltern vor den Nazis in die USA flohen und dort blieben. Der 66-jährige Journalist im Ruhestand hält noch heute Kontakt in die Fachwerkstadt. Nein, seine Freunde seien nicht um seine Sicherheit besorgt, schreibt Silverberg, er selbst aber sei "erschrocken, weil ich das erste Mal erkannt habe, was es heißt, Jude zu sein; dass ich und meine jüdischen Freunde und unsere Synagoge eine Zielscheibe sind."

Silverberg lebt in einem Vorort von Washington D.C., und berichtet, dass es dort, einige Tage bevor er seinen Stimmzettel abgegeben habe, zu einem Tumult vor dem Wahllokal gekommen sei. Rechtsextreme hätten versucht, Leute von der Wahl abzuhalten; die Polizei habe einschreiten müssen. "Ich habe an zwölf Wahlen teilgenommen", schreibt Silverberg, "aber habe noch nie dieses Gefühl der Angst davor gehabt, was danach passieren könnte."

Er halte eine Revolte nicht für ausgeschlossen. Vor Trumps erster Wahl hatte er kurz überlegt, im Falle eines Wahlsiegs nach Eppingen zurückzukehren. Er hat es nicht getan, und wird es, wie er schreibt, auch jetzt nicht tun. "Was sollte ich dann meinen Enkeln sagen?" Es sei wichtiger, ein Leben mit Sinn zu führen, statt vor Menschen davonzulaufen, "die nicht damit einverstanden sind, in welcher Weise ich entschieden habe, ein Amerikaner zu sein".

Zwischen Menschen im Kraichgau und ihren Verwandten in den USA werden in den nächsten Tagen wohl noch viele Skype-Gespräche oder Chats geführt werden. Rudi Kübler beispielsweise steht mit seinem Sohn im engen Austausch. Der langjährige Lokalpolitiker kann nicht verstehen, dass Trump 2016 überhaupt gewählt wurde. Sein Sohn berichtet nun, wie er mit Freunden vom Tod der Supreme-Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg erfahren hatte: "Es war sofort klar, dass Trump und die GOP (die Republikanische Partei, Anm. d. Red.) versuchen werden, die Stelle mit einer/em Parteitreuen zu besetzen. Es ist wirklich unglaublich, dass es tatsächlich so gekommen ist." Ursula Hess resümiert: "Die Regierungszeit unter Trump hat viele von uns sehr unruhig und unsicher gemacht", und Silverberg schreibt: "Ich denke: Wenn Trump wiedergewählt wird, werden meine Enkel den Preis dafür bezahlen, was dieser Mann angerichtet hat."