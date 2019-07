Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Etwas Erde ist noch auf der Straße zu sehen. Der Straßenrand ist aufgewühlt, Schotter liegt daneben. Das Unwetter, das am Samstagabend über Neckarbischofsheim hereinbrach, hat deutliche Spuren in der Stadt hinterlassen. Dass es an der Flinsbacher Straße, dort, wo das Neubaugebiet "Unter dem Linsenkuchen" gerade entsteht, nicht schlimmer wurde, ist dem Einsatz der Feuerwehr und der Baufirma Hauck zu danken.

"Das Wasser kam gewaltig", beschreibt Jürgen Ebert, Geschäftsführer der Waibstadter Baufirma Hauck, die Situation. Auf der Baustelle sind die tiefen Furchen noch zu sehen. Hier wälzte sich das Wasser den Berg hinab, verquollen Erde und Staub zu einer matschigen Pampe. Glücklicherweise wurde das meiste davon von einem zuvor errichteten Damm aufgehalten - und konnte in das bereits provisorisch angelegte Regenbecken abfließen. Der Rest landete auf der Flinsbacher Straße, auch weil der Regeneinlauf an der Einfahrt zur Straße "Unteres Eichertstal" zu klein sei, sagt Ebert. So wurde der untere Damm überspült, und der Schlamm kam auf die Straße. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren aus Neckarbischofsheim und Helmstadt-Bargen war die Straße aber bald wieder frei. "Die Feuerwehr war schnell da und hat professionell, schnell und zielsicher gearbeitet." Laut Ebert konnte sie um 23 Uhr schon wieder abrücken.

Den Damm hatte Ebert seine Männer erst eineinhalb Wochen zuvor errichten lassen. Er "hätte nie gedacht", dass so viel Wasser die eigentlich ebene Fläche hinunterfließen könne. Die Regenmenge, die sich am Samstagabend über der Stadt ergoss, schätzt Ebert auf 50 Liter pro Quadratmeter in einer Viertelstunde. Dass er und seine Mitarbeiter vorgesorgt hatten, ist ein großes Glück. So habe man "Schlimmeres noch verhindert", sagt Ebert.

Was war der Grund für die Schlammlawine? Zum einen fehle dem nackten Erdboden die Bepflanzung. Zum anderen sei der "knochentrockene" Untergrund durch die schweren Baumaschinen so verdichtet, dass er quasi hart wie Beton ist. So konnte er die extremen Wassermengen nicht aufnehmen, die sich dann ihren Weg in Richtung Straße bahnten, erklärt Ebert.

Er wurde von Bürgermeisterin Tanja Grether informiert, sagte seinen Arbeitern übers Telefon Bescheid und machte sich sofort auf den Weg zur Baustelle. "Ich hatte schon befürchtet, dass der Damm gebrochen war", erzählt er. Etwa zehn bis 15 Zentimeter Erde hatte das Wasser da schon fortgespült. Dann hätten seine fünf Leute den Damm mittels einer Raupe und trockener Erde erhöht und die Zufahrt zum Baugebiet an der Flinsbacher Straße mit einem rund eineinhalb Meter hohen Erdwall geschlossen. Der soll als provisorische "Schranke" jetzt nach jeder Schicht wieder errichtet werden - "zur Sicherheit", sagt Jürgen Ebert.

Die Aufräumarbeiten werden die Bauarbeiten laut Ebert wohl um vier oder fünf Tage verzögern. Das Regenrückhaltebecken "hat seine Feuertaufe bestanden". Der Matsch, der dort hineingespült wurde, müsse laut Ebert jetzt wieder herausgebaggert werden. Und auch vor dem Damm liegen jetzt zwischen 30 und 40 Kubikmeter "Matschepampe", sagt Ebert. Aber: "Das können wir alles richten, dafür haben wir ihn gemacht." Die anliegenden Häuser im "Unteren" und "Oberen Eichertstal" seien aber nicht gefährdet gewesen. Zwar habe die Feuerwehr Sandsäcke angeliefert, die ein Nachbar auch verlegt habe, berichtet Fabian Müller, Bauleiter des Projekts von der Firma Hauck vor Ort. Der obere Damm habe den Massen aber standgehalten.

"Durch die Vorkehrungen haben wir wirklich Schlimmeres verhindert", sagt Ebert. Durch den verstärkten Damm könne das auch kein zweites Mal passieren. Zumindest hofft Ebert das, denn: "Man steckt nie drin." Die zukünftigen Anwohner des neuen Wohngebiets müssten sich aber keine Sorgen um ihre Heime machen. Wenn der Boden dann erst bepflanzt ist und die Kanäle fertig sind, könne das Erdreich auch größere Wassermassen verkraften. Der Damm, den Ebert hatte aufschütten lassen, soll aber auf jeden Fall so lange stehen bleiben, bis die Straßen angelegt wurden. Dann kann das Wasser in die Kanalschächte fließen. Die ragen derzeit nämlich noch über den Boden.

Und auch eine andere Schwachstelle hat Ebert ausgemacht: Der Einlauf im "Unteren Eichertstal" sei für Starkregen einfach zu klein. Er möchte beim nächsten Treffen der Verantwortlichen einen sogenannten Bergeinlauf an dieser Stelle vorschlagen. Der könne "fast doppelt so viel" Wasser aufnehmen und in die Kanalisation leiten.