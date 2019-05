Untergimpern. (pol/mün) Bei einem Zimmerbrand in Untergimpern wurde glücklicherweise niemand verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 7.30 Uhr war es im Kleiderschrank im Kinderzimmer zu einem Feuer gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei soll ein T-Shirt Feuer gefangen haben. Wie es dazu kam, das ist noch unklar.

Beim Löschen in dem Haus im Haferweg entstand so viel Rauch, dass die Familie das Gebäude verließ. Und das war auch gut so, denn das Feuer brach erneut aus. Nach kurzer Zeit stand das gesamte Kinderzimmer in Flammen.

Die Feuerwehr löschte den Brand, allerdings ist das Haus bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.