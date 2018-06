Neckarbischofsheim. (pol/rl) Von einem Auto auf der Von-Hindenburg-Straße erfasst wurde ein achtjähriger Junge am Dienstagnachmittag. Gegen 13 Uhr war ein 18-jähriger Opel-Corsa-Fahrer aus Richtung Flinsbach kommend in Richtung Ortskern unterwegs. In Höhe der Hölderlinstraße kam ihm ein Auto entgegen. Laut Polizeibericht stand zu dem Zeitpunkt der Achtjährige zusammen mit mehreren anderen Kindern auf dem Gehweg.

Als sich der Corsa etwa in halber Höhe des entgegenkommenden Autos befand, lief der Achtjährige aus der Gruppe hinter dem entgegenkommenden Auto von links nach rechts über die Straße. Der Corsa bremste, erfasste jedoch das Kind trotzdem noch frontal.

Der Achtjährige wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und kam per Rettungshubschrauber in Krankenhaus. Am Corsa entstand geringer Sachschaden.

Zeugen des Vorfalls, die Eltern der wartenden Kinder und der Fahrer des entgegenkommenden Autos werden gebeten, sich mit der Polizei in Sinsheim unter der 07261/6900 in Verbindung zu setzen.