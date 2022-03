Lichter, Lieder und Reden auf dem Ludwigsplatz: Rund 200 Menschen nahmen am Montag an der Friedensmahnwache teil. Foto: Ines Schmiedl

Von Ines Schmiedl

Eppingen. Zum zweiten Mal seit Putins Überfall auf die Ukraine hat das Bündnis "Eppingen ist bunt" eine Friedensmahnwache auf dem Ludwigsplatz organisiert. Das Ludwigsdenkmal mit blau-gelbem Licht erleuchtet, an den Bühnenrändern waren Lichtelemente in den Farben der offiziellen Nationalflagge der Ukraine aufgestellt.

Als man sich am Montagabend dem Ludwigsplatz näherte, lief gerade der Soundcheck mit "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen. Neben dem Lennon-Friedensklassiker "Give peace a chance" sollte noch ein ukrainisches Friedenslied die Mahnwache begleiten, das dann live gespielt wurde und bei dem jeder Teilnehmende mitsingen konnte.

"Wir haben schon viele kreative Aktionen initiiert, jetzt stehen wir hier für Frieden und Demokratie, gegen Krieg und Gewalt", rief Organisator Ralf Baumgärtner wenig später ins Mikrofon. Er war nicht der einzige Redner an diesem bitterkalten Abend. Auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke verurteilte den verantwortungslosen Überfall auf die Ukraine. "In unserer Stadt leben 80 unterschiedliche Nationen friedlich beisammen. Bitte lassen Sie uns weiterhin respektvoll und friedvoll miteinander umgehen", appellierte der Rathauschef. Er hoffe auf die Hilfsbereitschaft der Eppinger, denn seit Tagen sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht vor dem Krieg. "Bitte öffnen Sie die Türen", bat Holaschke. Im Rathaus können sich alle melden, die Wohnraum zur Verfügung stellen können.

Lennart Dröge von der Eppinger Gruppe von Fridays for Future formulierte seine Gedanken drastischer. Die Ukraine lebe schon seit vier Jahren in einem kriegsähnlichen Zustand. Europa sitze zwischen allen Stühlen. "Ich verstehe nicht, warum noch immer keine europäische Armee zur Debatte steht", sagte Dröge. Der FDP-Landtagsabgeordneten Georg Heitlinger sprach auch im Namen seiner ebenfalls anwesenden Kollegen Erwin Köhler (Grüne) und Dr. Michael Preusch (CDU): "Ich bin fassungslos." Er als Landwirt spüre die Auswirkungen des Krieges bereits, denn sowohl in der Ukraine als auch in Russland werde Soja angebaut, das unter anderem als Tierfutter notwendig ist. "Wir haben schon jetzt massiv Probleme, Tierfutter zu bekommen", berichtete Heitlinger.

Nicht nur auf dem Spritmarkt, sondern in vielen Bereichen werde man eine Preisexplosion zu spüren bekommen, die in Europa allerdings nicht so schlimme Auswirkungen haben werde, wie in Afrika, wo sich einige Staaten bald überhaupt keine Nahrungsmittel leisten könnten und Hungersnöte bevorstünden.

Die meisten der knapp 200 Teilnehmenden hatten ein Friedenslicht dabei, das alle als gemeinsames Zeichen über ihre Köpfe hoben, es danach zum Ludwigsdenkmal trugen und dort abstellten. Wer wollte, konnte eine Menschenkette bilden. Als Abstandshalter dienten die bunten, regenbogenfarbenen Schirme, die künftig das Erkennungszeichen der "Eppingen ist bunt"-Gruppe sind, wie Baumgärtner erklärte. Die Leiter des Eppinger Figurentheaters, Heidi und Thomas Zotz, hatten ebenfalls ein Statement und eine Aktion vorbereitet: Jeder darf seine Gedanken notieren und an eine Leine klammern, die zwischen Bäumen beim Kulturhaus hängen soll. "Mir fehlen die Worte" war der erste Zettel an der "Rettungsleine".

Manche Teilnehmer der Friedensmahnwache waren passend in Blau-Gelb gekleidet. Ein Mann aus Stebbach hatte einen gestrickten Schal in den passenden Farben um den Hals gebunden: "Nein, den habe ich nicht jetzt gestrickt. Den hat meine Mutter mir gestickt, da war ich so zehn Jahre alt, denn das sind die Farben des SV Gemmingen. Ich habe den Schal jahrelang nicht getragen. Es ist ein trauriger Anlass, ihn jetzt hervorzuholen."