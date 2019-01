Von Eric Schmidt

Sinsheim/Obereisesheim. Dieses Hallenturnier hat Spuren hinterlassen. Bei Massimo di Mauro ist es eine Beule. Groß und dick ist die Erhebung, die sich auf seinem Hinterkopf gebildet hat. "Da hab’ ich die Bierflasche draufbekommen", sagt der Trainer von Türkiyemspor Obereisheim.

Eine Woche ist es her. Am vergangenen Samstag griff der Fußball-A-Ligist aus dem Unterland zusammen mit 19 anderen Mannschaften beim Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier des TSV Obergimpern in Bad Rappenau an. Alles lief gut, bis im Viertelfinale die Situation eskalierte. Ein Zuschauer stürmte von der Tribüne und schlug einen Türkiyemspor-Spieler zu Boden. Beim Versuch, den Tumult zu schlichten, wurde Massimo di Mauro mit einer Bierflasche und einem Fausthieb attackiert.

Hallenfußball? Massimo di Mauro, Trainer von Türkiyemspor Obereisesheim (rotes Trikot), hat erst einmal genug davon. Foto: H. Schmerbeck

Gehirnerschütterung, ein verlorener Zahn - den 19 Jahre alten Nachwuchskicker von Türkiyemspor hat es am schlimmsten erwischt. Zwei Tage verbrachte er im Krankenhaus in Heilbronn. "Es geht ihm wieder besser, aber er ist noch krankgeschrieben", berichtet di Mauro und kann auch eine Woche danach nicht fassen, was passiert ist. Sein junger Spieler habe nichts getan, er sei auch nicht derjenige gewesen, der zuvor eine Rote Karte bekommen habe. "Er ist der liebste Junge der ganzen Mannschaft. Er tut keiner Ameise etwas an", sagt der 34-Jährige.

Massimo di Mauro hat schon viel erlebt in seiner Karriere. Von 2012 bis 2018 ging er für den TSV Michelfeld in der Landes- und in der Kreisliga auf Torejagd, zuvor war er unter anderem für den TSV Neckarbischofsheim im Einsatz. Dass Konflikte entstehen können auf dem Sportplatz, weiß di Mauro. Das ist normal. Aber eine solche Aggression und Brutalität wie jetzt in Bad Rappenau ist ihm noch nie begegnet.

Hintergrund Der Tumult beim Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier in Bad Rappenau könnte auch juristisch ein Nachspiel haben. Wie die Polizeidirektion Heilbronn am Freitag auf Nachfrage der RNZ mitteilte, liegen gegen den Zuschauer, der einen Spieler von Türkiyemspor Obereisesheim niedergeschlagen hat, zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung vor. "Der Beschuldigte ist inzwischen identifiziert, und es gibt jede Menge Zeugen", sagte ein Polizeisprecher. Das Polizeirevier Eppingen bearbeitet den Fall. esc

Überhaupt hat der Trainer in dem halben Jahr als Cheftrainer bei Türkiyemspor Beobachtungen gemacht, die ihm nicht gefallen. Beleidigungen. Feindseligkeiten. Ungleichbehandlungen, auch von Seiten der Schiedsrichter. Die Mannschaft mit überwiegend türkischen Spielern in ihren Reihen hat es nicht leicht. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so ist. Aber er ist wirklich so. Wenn bei uns ein Spieler nur den Mund aufmacht, kriegt er Gelb. Andere dürfen sich viel mehr erlauben", sagt di Mauro, der Italiener ist, und spricht von "mangelndem Fairplay" gegenüber seinem Verein.

Di Mauro scheint es leid zu sein. Diese Saison werde er noch fertig machen bei Türkiyemspor, dann werde er sich wahrscheinlich eine neue Aufgabe suchen. "Ich will nicht meine Lust am Fußball verlieren. Ich bin seit Jahren Jugendtrainer. Mein Sohn Romeo spielt in Hoffenheim. Ich will ein gutes Vorbild sein und den Jungen Spaß vermitteln", erklärt der Mann aus Obereisesheim. Gut möglich, dass es sich wieder zurück ins Badische orientiert. Anfragen liegen vor, auch mit seinem Ex-Coach vom TSV Michelfeld, Thorsten Barth, der inzwischen den FC St. Ilgen in der Kreisliga Heidelberg coacht, ist er in Kontakt.

Kommt jetzt die Turnierabsage?

Wie es jetzt weitergeht? Als nächster Auftritt steht für Türkiyemspor am Sonntag, 20. Januar, das Hallenturnier der SG Kirchardt auf dem Programm. Der Turniersieger von 2017 hat sich wie in den vergangenen Jahren angemeldet zum Hüttenfest. Ob er aber tatsächlich mit von der Partie sein wird? Thomas Hafner zuliebe würde Massimo di Mauro seine Mannschaft ins Rennen schicken. Den Betreuer der SG Kirchardt kennt und schätzt di Mauro aus gemeinsamen Zeiten beim TSV Michelfeld - di Mauro nennt ihn einen "guten Freund". Außerdem hat sich Hafner als Streitschlichter beim Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier in Szene gesetzt und die Türkiyemspor-Kicker verteidigt.

Andererseits: "Ich weiß noch nicht, ob wir mitmachen. Es ist einfach zu viel passiert", sagt der Trainer. Auf den Kicker, der in Bad Rappenau den Schiri bespuckte und beleidigte, wird er vorerst nicht zurückgreifen. Er ist rot-gesperrt. "Ich hab’ dem Schiedsrichter gesagt, es kann ruhig eine lange Sperre geben. Dann kann unser junger Spieler daraus lernen. So etwas macht man nicht."

Keine Frage: Was am Samstag vor einer Woche geschehen ist, nagt an di Mauro. Silvester? Er, der eine ganz schöne Stimmungsrakete sein kann, hat auf eine Party dieses Mal verzichtet. Von dem Flaschenwurf und dem Faustschlag hatte er noch Kopfschmerzen: "Mir ging es nicht gut. Außerdem hat mich das alles mitgenommen, es tut weh. Ich hatte keine Lust, zu feiern."

Es ist nicht nur die Beule am Kopf. Es gibt da noch ganz andere Wunden, die eine Weile brauchen, bis sie verheilen.