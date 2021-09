Neckarbischofsheim. (pol/mare) Wo sind die beiden Trikotsätze der E-Jugend des TSV Neckarbischofsheim geblieben? Diese Frage beschäftigt sogar die Polizei, wie die Beamten mitteilen.

Aber der Reihe nach: Die Mutter eines Spielers hatte die Trikots am Freitagabend zum Waschen mit nach Hause genommen. Allerdings ließ sie die Outfits in der blauen Ikea-Tasche kurz nach 20 Uhr vor der Tür ihres Hauses in der Straße "Unteres Eichertstal" stehen und vergaß sie.

Erst am nächsten Morgen erinnerte sie sich daran. Doch da waren die Trikots weg. Gegen 8 Uhr wollte sie die Sätze dann nämlich waschen, doch die Tasche war verschwunden.

Der Wert der Shirts und Shorts: rund 1000 Euro. Bei dem Trikotsatz handelt es sich um 14 rote Trikots mit den jeweiligen Hosen und Stutzenpaaren. Dazu zwei blaue Torwarttrikots, zwei schwarze Torwarthosen und zwei schwarze Stutzenpaare - alles Größe 152/164.

Wie die E-Jugend nun im nächsten Spiel antreten wird, ist nicht bekannt. Möglicherweise, so die Polizei, müssen die jungen Kicker auf übergroße D- oder C-Jugend-Trikots ausweichen. Oder es findet sich vielleicht ein Unterstützer, der hilft, neue Trikots zu beschaffen.

Die Polizei jedenfalls sucht Zeugen, die Hinweise darauf geben können, ob jemand die Trikots gestohlen oder nur "gefunden" hat. Der ehrliche Finder oder Zeugen können sich melden unter der Telefonnummer 07263/5807 oder 07261/690-0.