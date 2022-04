Sinsheim. (of) Beim Bundesligaspiel zwischen der TSG und Greuther Fürth am Samstag war unter den rund 16.000 Zuschauern auch eine bretonische Fußballjugendgruppe mit 60 Spielern und Betreuern in der Sinsheimer Arena. Sie jubelten ihrem Landsmann Georginio Rutter zu, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden war.

Die Franzosen waren am Freitag aus der kleinen, direkt an der Atlantikküste gelegenen Gemeinde Plouguerneau im Departement Finistère im nordwestlichsten Zipfel der Bretagne mit dem Bus mehr als 1200 Kilometer angereist und bleiben bis Donnerstag in der Rhein-Neckar-Region, wie TSG-Volunteer Thomas Zachler berichtete. Hintergrund ist die Tatsache, dass Edingen-Neckarhausen in diesem Jahr das 55-jährige Partnerschaftsfest mit der knapp 7000 Einwohner zählenden Kommune Plouguerneau feiert.

Rutter ging nach dem Schlusspfiff in die Kurve zu "seinen" wartenden Anhängern, die sich zuvor im Fanshop mit Shirts und Schals eingedeckt hatten, verschenkte sein Trikot und durfte sich über einen Korb mit Spezialitäten aus der Bretagne freuen. Das ganze Spiel über hatte eine bretonische Fahne den C-Block in der Nordkurve geschmückt.