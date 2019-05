Von Hans-Joachim Of

Sinsheim. Er wird in Kraichgauer Fußballkreisen oft "der Ewige" genannt: Peter Hofmann, Präsident der TSG 1899 Hoffenheim. Der 60-Jährige ist seit der D-Jugend und damit ein halbes Jahrhundert lang Vereinsmitglied; weit mehr als die Hälfte davon als Funktionär und Manager, inzwischen dienstältester Präsident im deutschen Fußball-Oberhaus. Die RNZ sprach mit ihm zum Saisonabschluss.

Emotionale Momente gab es in der gerade zu Ende gegangenen Saison zuhauf. Obwohl die Enttäuschung nach der Last-Minute-Niederlage bei Mainz 05 noch sehr präsent sei, schaue er nach vorn. "Wir haben tolle Fußballspiele gesehen, waren ganz nahe dran, wieder in die Königsklasse oder Europa-League einzuziehen." Bis zum letzten Spieltag sei die Hoffnung da gewesen, mit einem abschließenden Dreier in Mainz zum dritten Mal nacheinander in einen europäischen Wettbewerb zu kommen und Julian Nagelsmann einen schönen Abschied zu ermöglichen: "Schade, es hat nicht gereicht. Jetzt sind wir alle ein wenig enttäuscht, das brauchen wir nicht schönzureden." Trotzdem fordert Hofmann Respekt vor den handelnden Personen ein. Mit Beschimpfungen in sozialen Netzwerken sei keinem gedient. Hofmann erinnert sich im Rückblick gerne an die Spiele in der Königsklasse sowie an die Auslosung in Monaco. "Das war für mich vor Ort ein ganz besonderes Erlebnis." Dem scheidenden Trainer Nagelsmann stellt Hoffmann ein prima Zeugnis aus und sagt: "Die Bilanz und der Punkteschnitt seit seinem Amtsantritt im Februar 2016 sagt alles. Er hat das Vertrauen, das die TSG im schenkte, mehr als zurückgezahlt."

Jetzt kommt mit Nachfolger Alfred Schreuder kein Unbekannter in der Kraichgau. "Schreuder, der mit Ajax Amsterdam jetzt Meister in Holland wurde, ist ein hervorragender Fachmann, und sein Anteil als Co-Trainer an den vergangenen Erfolgen der TSG Hoffenheim war sehr hoch. Mit Ajax Amsterdam und deren attraktivem Spiel hat er für Furore gesorgt". Hofmann ist sich sicher, dass der unter Nagelsmann begonnene Weg mit dem neuen Cheftrainer weitergeführt wird. Der Verein, der seit zehn Jahren in der 1. Bundesliga spielt, habe sich in allen Bereichen entwickelt: "Das fängt bei der Anzahl der Mitarbeiter an und hört bei der verbesserten Infrastruktur noch lange nicht auf. Der Fußball entwickelt sich in rasantem Tempo". Über weitergehende Pläne möchte Hofmann aktuell nichts verraten: "Ob sie zukunftsweisend sind, wird sich zeigen".

Fakt sei, dass in der jüngeren Vergangenheit einige innovative Projekte wie der Footbonauten im Trainingszentrum Zuzenhausen zu Ende gebracht worden seien. Dazu gehöre auch das vom Partner SAP ermöglichte "Interactive Data Space" mit seinen Datenerfassungs-, und -verarbeitungsmöglichkeiten. Ein weiterer positiver Aspekt sei die TSG-Akademie, die sich "zu den Top-Adressen in Deutschland und Europa" entwickelt habe. Dass die U19 jetzt so gut in der Youth-League abschnitt, habe den guten Ruf weiter zementiert.

"Wir arbeiten in allen Bereichen auf höchstem Niveau mit hoch qualifizierten Funktionären und Mitarbeitern. Unter den vier besten Junioren-Teams Europas zu sein und gegen klangvolle Namen wie Manchester City oder Real Madrid gespielt und auch noch gewonnen zu haben, war ein großartiges Erlebnis für uns alle", blickt Hofmann zurück.

Stolz ist der Präsident auch auf die zahlreichen Fanklubs, die "zum positiven Image der TSG" beitrügen. Mit den Zuschauern, die zu den Heimspielen in die PreZero-Arena nach Sinsheim kommen, der Auslastung im Business-Bereich sowie in den Logen könne man sehr zufrieden sein. "Die Mitgliederzahlen sind sehr beachtlich. Wir streben als nächstes Ziel die Marke von 15.000 an", verrät Peter Hofmann.