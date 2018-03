In der Kneipe der "Bitburger Kurve" können sich Emotionen entladen. Hier kann man jubeln, fachsimpeln und gelegentlich auch schimpfen. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Sinsheim. Ein 3:0 im Heimspiel und das bei einem munteren Spiel auf ein Tor, nämlich das des VfL Wolfsburg - da konnte die Stimmung in der Fankneipe der Rhein-Neckar-Arena am Samstag fast nicht mehr besser sein.

Als das Stadion im Januar 2009 eröffnet wurde, hatten die Verantwortlichen neben allem, was ein modernes Fußballstadion ausmacht, auch an eine Begegnungsstätte für die Anhänger gedacht. Seither ist der Treff in der Südkurve ein Ort der Begegnung und Kommunikation für die Fans; hier wird angefeuert, gejubelt und ab und zu getrauert. So wie von Brigitte und Thomas Claus aus Billigheim. Das Ehepaar ("Natürlich haben wir Dauerkarten") ist bei den Heimspielen stets sehr früh im Stadion, stärkt sich mit einem Imbiss und Getränk, liebt die Atmosphäre in der rund 1400 Quadratmeter großen Lokalität, die mit zahlreichen Bildern an der Wand sowie TV-Geräten bestückt ist. "Hier geht es sehr familiär zu. Das gefällt uns", sagen die beiden.

Mit dabei am runden Tisch stehen im blau-weißen TSG-Trikot auch Katja und Harald Hagner aus Heilbronn sowie Natalie Oswald ("Mein Lieblingsspieler ist Dennis Geiger") aus Laudenberg und Siegfried Schuster aus Fahrenbach im Odenwald. "Wir sind die lautesten Fans im Stadion", bekunden alle fünf lachend. Klar, dass sie stets auf den gleichen Plätzen anzutreffen sind und wie seit Jahr und Tag ihre Dauerkarten vor Saisonbeginn ordern. Drei weitere TSG-Anhänger stehen diskutierend beisammen, unterhalten sich über Tabellenplatz, Mannschaftsaufstellung und Team. Man kennt sich, trifft sich fast immer an gleicher Stelle. Während Helmut Steiner aus Buchen, TSG-Fan seit dem Bundesliga-Aufstieg, der jungen Elf um Trainer Julian Nagelsmann Zeit geben möchte, um sich weiter zu entwickeln, würde Jürgen Baumann aus Külsheim gerne wieder Europa-League-Luft schnuppern. "Wahrscheinlich wird man sich am Saisonende im Mittelfeld einfinden. Damit können wir leben", bekundet der ebenfalls aus Külsheim angereiste Manfred Gotsch. Er ist seit der zweiten Liga bei den Heimspielen "auf meinem angestammten Platz" im Stadion. Was ihm gefällt? "Seit der junge Coach am Ruder ist, spielt die Mannschaft meist erfrischenden Fußball." Was ist weniger gut? "Die Stimmung außerhalb der Fankurve könnte oftmals besser sein, gerade wenn es mal nicht so gut läuft."

Dauerkartenbesitzer Frank Engelhart kommt aus Reichartshausen und fährt mit Frau Nicole seit rund fünf Jahren zu den TSG-Spielen. "Die vergangene Saison war natürlich prima. Man hat sich jetzt trotz der Abgänge weiter entwickelt und setzt auf junge Spieler. Das gefällt mir", erklärt er. Sein Wunsch für die aktuelle Spielzeit? "Tabellenplatz 6 wäre klasse".

Ralf Wolf aus Waibstadt stößt im Demirbay-Trikot mit seiner 18-jährigen Tochter Chantal zur Gesprächsrunde hinzu. Für sie ist die Kneipe der ideale Ort, um zu fachsimpeln und über die schönste Nebensache der Welt zu diskutieren.