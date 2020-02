Fan Fritz Odenwald. Foto: Hans-Joachim Of

Sinsheim/Neckargemünd. (of) "Fußball hält mich jung", sagt Fritz Odenwald und lacht. Dazu hat er allen Grund. Schließlich wird der Mann, der seit Regionalliga-Zeiten fast kein Spiel der TSG Hoffenheim verpasste, demnächst 87 Jahre alt – oder jung. Inzwischen kennt der gelernte Schreiner fast jedes Stadion in Deutschland. Odenwald ist Gründungsmitglied des Fanclubs "1899 Globetrotters" und reist seit 2013 im Fanbus quer durch die Republik, lernt Deutschland auch von einer anderen Seite kennen. Seit der Eröffnung der Arena in Sinsheim im Januar 2009 saß kein anderer auf seinem angestammten Platz: "Dauerkarte, Block K, Reihe acht, Platz 16."

Schon in früher Jugend wurde Odenwald mit dem Fußballvirus infiziert und mit 18 Jahren spielte er für seinen Heimatverein SpVgg Neckargemünd in der Landesliga. "Linker Läufer war damals meine Position. Heute wäre das der Sechser", klärt der Experte auf. Später schnürte er seine Kickstiefel auch für die SpVgg Neckarsteinach und spricht von den "guten, alten Zeiten", als man noch mit dem Fahrrad oder gar zu Fuß zu den Spielen unterwegs war. "Kein Vergleich zu heute."

Die Rhein-Neckar- und Metropolregion war damals eine Fußballhochburg und gleich drei Mannheimer Vereine – der VFR Mannheim, der SV Waldhof und der VFL Neckarau – kickten in der Oberliga, der damals höchsten Spielklasse. Auch das Ludwigshafener Südweststadion mit einer Kapazität von bis zu 90.000 Zuschauern wurde öfters besucht, zumal dort auch die Nationalelf ab und zu ein Spiel austrug.

Odenwald war sogar bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz und jubelte der Fritz-Walter-Elf im Basler Stadion beim 6 : 1-Erfolg gegen Österreich zu. Heute werden ausschließlich der TSG Hoffenheim die Daumen gedrückt. Unterstützung erhält der fitte Rentner von seiner Ehefrau Christa, 78, die ihn ab und zu begleitet.

Während Odenwald zu den Heimspielen immer noch mit dem eigenen Auto anreist, sammelt ihn Fanbus-Begleiter Thomas Zachler bei weiten Reisen in Neckargemünd ein und setzt ihn spät abends – manchmal auch schon am frühen Morgen – dort wieder ab. "Wir sind ein toller, fußballverrückter Haufen und ich bin der Stammesälteste", lässt Odenwald wissen und sagt: "Wenn alles gut geht, bin ich vielleicht noch mit 100 dabei."

Ob die Profis wissen, was manche Fans auf sich nehmen, um die Spiele hautnah zu erleben? "Manche bestimmt, die Mehrzahl eher weniger", meint Odenwald, der viel Zeit und Geld in sein liebstes Hobby investiert und stets mit Trikot, Schal und Cap unterwegs ist. Sein Blick geht nochmals zurück: "Früher mussten wir alles selbst erledigen. Schuhe putzen oder Trikots waschen war selbstverständlich. Heute können sich die meist gut ausgebildeten jungen Spieler ausschließlich auf ihren Job konzentrieren."

Die aufregendsten Spiele? Odenwald nennt gleich zweimal die Auswärtsfahrten zu Borussia Dortmund, als man 2013 in einem dramatischen Abstiegskampf mit einem 2:1-Erfolg noch den Kopf aus der Schlinge zog und den Bundesligaverbleib schaffte. Bereits 2008 stand das – letztlich mit 3 : 1 verlorene DFB-Pokalspiel beim BVB an und Odenwald erinnert sich, "dass bestimmt 80 Busse auf der Autobahn unterwegs waren und manchmal gleich drei Fahrzeuge nebeneinander fuhren". Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist der Oldie recht zufrieden, wenngleich zuhause "einige Spiele unnötig verloren" wurden. "Dafür hat die TSG Hoffenheim oft auswärts überraschende Siege geholt."

Sein Tipp für die aktuelle Spielrunde? "Mit Platz 6 wäre ich einverstanden."