Neckarbischofsheim. (cba) "Wir müssen alle an einem Strang ziehen und das Beste daraus machen", sagt Martina Wanke vom Vorstand des Turnvereins Neckarbischofsheim. Auch im kleinsten Freibad der Region würden jetzt eigentlich die Vorbereitungen für den Saisonstart auf Hochtouren laufen. Stattdessen: Stand-by-Betrieb auch im August-Schütz-Freibad, das wie alle anderen Einrichtungen dieser Art wegen der Infektionsschutz-Verordnung zunächst wohl nicht mit einer regulären Öffnung Anfang Mai rechnen kann.

"Wir haben noch kein konkretes Datum für eine Öffnung ins Auge gefasst", erläutert Wanke die abwartende Haltung des Vereins, dem das Bad gehört. Subventioniert wird das Freibad von der Stadt, die das Defizit jedes Jahr auffängt. Dass sich viele der 970 Vereinsmitglieder mit dem TV – und damit auch mit der Stadt – solidarisch zeigen, beweist eine in dieser Zeit besonders schöne Geste: Wanke erreichen zahlreiche Anrufe von Bürgern, die – trotz der Ungewissheit über den Zeitpunkt des Saisonstarts – eine Jahreskarte kaufen möchten. "Einfach, um den Verein zu unterstützen", erklärt die Vorsitzende. Die Devise, zusammenzuhalten, gerade in der Krise, scheint also gut zu funktionieren.

Panik schieben ist hier fehl am Platz: "Wir sehen jetzt die Sache objektiv", erklärt Wanke. Also Ärmel hochkrempeln und allerhand Reparaturen erledigen, die ohnehin jedes Jahr auf der vereinseigenen Anlage anstehen. Da müssen die defekten Platten am Beckenrand ausgetauscht, Fugen ausgekratzt, am Gebäude Balken gestrichen und Bretter ausgetauscht werden. Ein neues Spielgerät – ein Reck – wird einbetoniert und der Sandkasten muss gereinigt werden. Dazu kommt die Pflege der Grünanlage.

Auch der Wassermeister, der auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung arbeitet, hat reichlich zu tun. "Wir müssen uns um diese Instandhaltungsmaßnahmen kümmern, sonst werden wir nächstes Jahr von den anfallenden Arbeiten erdrückt", erklärt Wanke. Dies geschieht freilich nicht alles gleichzeitig. Meist schuftet nur ein einziges Vereinsmitglied auf dem Gelände.

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für die jedes Jahr stattfindende Götzwanderung des Turnvereins auf Hochtouren. Diese nämlich wurde bislang noch nicht vom Veranstaltungskalender gestrichen. Termin wäre der 21. Mai. Ob sie tatsächlich stattfindet, ist noch ungewiss. Bislang jedoch sehen die Planungen noch keine Absage vor. Treffpunkt wäre dann beim August-Schütz-Freibad.