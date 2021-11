Epfenbach. (bju) Tom Belz spielt Fußball und Schlagzeug in einer Metal-Band. Außerdem arbeitet er als Gruppenleiter in einer Tagesförderstätte für geistig und stark mehrfach behinderte Menschen. 2018 besteigt er den Kilimandscharo. Alles fast normal, oder? Nein, denn Belz, hat mit acht Jahren sein linkes Bein verloren. Doch sein starker Wille hilft ihm, die größten Hürden zu nehmen. Mit zwölf entscheidet er sich gegen eine Prothese, weil sie eher hindert, als hilft, und lebt sein Leben nach seinen Vorstellungen. So besteigt er den Kilimandscharo. Ein Film mit dem Titel "Mbuzi Dume – Starke Ziege" zeigt den abenteuerlichen Aufstieg und feierte in den Kinos Premiere. Mit 33 Jahren steht er dort auf dem höchsten Gipfel Afrikas und streckt siegesbewusst seine Krücken in den Himmel. Belz Botschaft: "Lass Dir von niemandem einreden, dass Du etwas nicht kannst. Wenn Du etwas wirklich willst, dann mach es."

Er will Menschen Mut machen

Am Samstag, 13. November, ist Belz auf Einladung der Gemeindebücherei um 14 Uhr in der Sport- und Kulturhalle zu Gast und erzählt seine Geschichte mit dem Titel "Do what you can’t – Mit einem Bein auf dem Kilimandscharo". "Es war kein einfacher Weg, aber definitiv eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Mein Leben ist nicht ansatzweise so, wie man es vielleicht von einem jungen Mann, der nur ein Bein hat, erwartet. Es ist genau das Gegenteil", sagt Belz.

Die Lesung ist für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren konzipiert. Der Eintritt ist frei, eine verbindliche Anmeldung ist per E-Mail an buecherei@epfenbach.de mit Angabe von Namen, Adresse, Telefonnummer und Anzahl der Teilnehmenden notwendig. Die Veranstaltung findet unter den aktuellen Corona-Bedingungen statt und setzt einen "3G"- oder "2G"-Nachweis voraus.