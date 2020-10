13.444,04 Euro konnten die „Sportfreunde Kurpfalz 04“ am Samstag an die Kinder übergeben, die ihre Mutter bei einem tragischen Unfall verloren haben. Sportreporter Ulli Potofski moderierte die Veranstaltung. Foto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung war enorm: Genau 13.444,04 Euro kamen im Rahmen der Aktion der "Sportfreunde Kurpfalz 04" für die drei Kinder von Steffi Helbig, die bei einem tragischen Unfall in Waibstadt Anfang September ums Leben kam, zusammen. Am Samstag wurde den beiden Söhnen im Beisein der Familie auf dem Waibstadter Sportplatz der Scheck übergeben.

Festlich präsentierte sich der Sportplatz: Die Sportfreunde, ein Fußballfanclub des FC Schalke und des 1. FC Magdeburg, hatten die Terrasse des Clubhauses mit vielen Bannern geschmückt. Auf dem Rasen wurden große Schalke-Fahnen geschwenkt. Die beiden Söhne des Unfallopfers sind aktive Fußballer der B-Jugend der SG Waibstadt. Am Samstag stand das Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Spechbach/Epfenbach/Neidenstein an. Vor dem Spiel wurde der Scheck übergeben.

Der bekannte Sportmoderator und gebürtige Schalker Ulli Potofski hatte sich bereit erklärt, die Moderation zu übernehmen. Er zeigte sich begeistert, dass innerhalb von vier Wochen dieser Betrag zusammengekommen war: "Ich arbeite seit über 50 Jahren im Profifußball. Auch wenn wir hier heute viele Fans von Bayern München, Borussia Dortmund oder Schalke 04 haben, sage ich ganz bewusst, dass ein Verein wie die SG Waibstadt viel wichtiger ist als die Bundesligisten", betonte Potofski. Dort gehe es um sehr viel Geld. "Das, was hier in Waibstadt gelebt wird, ist Mithilfe, ist Unterstützung. Danke schön an euch, dass ihr hier alle so aktiv seid", sagte Potofski.

Bürgermeister Joachim Locher bedankte sich ebenfalls bei den Sportfreunden, der Sportgemeinschaft und den Waibstadter Bürgern für ihr soziales Engagement: "Die Waibstadter haben gezeigt, dass sie zusammenstehen, wenn es gilt, zusammenzustehen. Was mich besonders freut, ist, dass Bürger von sich aus aktiv wurden", sagte Locher.

"Ein Riesen-Dankeschön an alle aus nah und fern für die tolle Hilfsbereitschaft und Unterstützung. Dies alles natürlich auch im Namen der Jungs und der Familie", sagte Ulfert Hagemeier, der zusammen mit Karl Herth die Spendenaktion initiiert hatte. Besonders erfreut war Hagemeier, dass die drei Kinder sich auf dem Weg ins zukünftige Leben "in Sachen Bildung" auf eine "langfristige Begleitung" verlassen könnten. Dies sei eine herausragende Idee einer Familie aus Waibstadt gewesen, die namentlich nicht genannt werden wollte.

Im Anschluss an die Spendenübergabe stand dann der Fußball im Mittelpunkt. Potofski kommentierte das Jugendspiel und sorgte für einen lustigen und unterhaltsamen Rahmen. Schiedsrichter Karl-Heinz Gilbert bewies Humor und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, als Potofski ihn nach einem Tor über die Lautsprecher aufforderte, eine Abseitsstellung per Videobeweis zu überprüfen. Eine kurze Unsicherheit kam auch auf, als er verkündete, dass das Spiel live auf RTL im Fernsehen übertragen werde, was natürlich nicht stimmte. Letztlich stand der Sport im Vordergrund und die Gastgeber aus Waibstadt, bei denen Tom Helbig im Tor und Mannschaftskapitän Justin Helbig in der Innenverteidigung spielten, konnten das Spiel mit 8:3 gewinnen.