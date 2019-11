Sinsheim/Friedrichshafen. (tk) Die Ursache des Flugzeugabsturzes, bei dem am 14. Dezember 2017 der Unternehmer und "Bäderkönig" Josef Wund und zwei Piloten ums Leben kamen, kann nicht restlos geklärt werden. Dies geht aus einem Abschlussgutachten hervor, das die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) veröffentlicht hat.

In dem 39-seitigen Papier ist von einem plötzlichen Verlust der Kontrolle während des Eindrehens der Maschine zum Anflug auf Friedrichshafen bei Dunkelheit die Rede. Bei dem Unglück hätten das "frontale Wettergeschehen" mit "leichter bis mäßiger Turbulenz, Schneefall und Vereisung" eine Rolle gespielt, sagt die BFU. Der bei dem Unglück 79-jährige Investor der Sinsheimer Badewelt war damals auf dem Weg von einem Flugplatz im hessischen Egelsbach zurück zu seinem Wohn- und Geschäftssitz am Bodensee.

Gesicherte Ursachen für den Kontrollverlust gebe es wegen "fehlender Informationen über die Ereignisse an Bord" jedoch nicht. Der leichte Jet vom Typ Cessna Mustang 510 sei nicht mit den hierzu erforderlichen Rekordern ausgestattet gewesen. Vier an der Absturzstelle im Südschwarzwald gefundene SD-Speicherkarten mit weiteren Flugparametern seien nicht mehr auswertbar gewesen.

Indizien auf technische Mängel an der Maschine, die als zuverlässig gilt, hätten während des bis kurz vor dem Absturz minutiös rekonstruierten Flugs nicht festgestellt werden können. Es gebe Hinweise, dass der Autopilot kurz vor dem Absturz aus- und ein Anti-Eis-System eingeschaltet waren. Sekunden vor dem Unglück ist von einer "Hindernisberührung" in geringer Höhe nah der Ortschaft Waldburg die Rede. In einem Waldstück seien der Randbogen einer Tragfläche und Stücke der Seitenruderflosse gefunden worden. Einen knappen Kilometer davon entfernt sei die Maschine im Wald zerschellt. Die drei Insassen seien sofort tot gewesen. Zwischen dem "unauffälligen Zurücklesen des letzten Funkspruchs" durch den Co-Piloten bis zum fatalen Ereignis seien lediglich 36 Sekunden vergangen.

Der Bericht geht ausführlich auf verschiedenste Faktoren ein, die zum Kontrollverlust über das zweistrahlige Flugzeug geführt haben könnten: Technische Probleme seien mit "hoher Wahrscheinlichkeit" auszuschließen. "Eher wahrscheinlich" sei, dass es während des Eindrehens bei Schneefall und Dunkelheit zu einem Steuerfehler gekommen sei, möglicherweise "aufgrund einer räumlichen Desorientierung" des Piloten, der die Maschine steuerte. Auch Missverständnisse innerhalb der Besatzung oder bei der Bedienung des Autopiloten während des Anflugs Richtung Bodensee hält man für möglich. Turbulenzen während des Unwetters und "aerodynamische Beeinträchtigungen am Flugzeug" durch Eis sind weitere mögliche Faktoren.

Dass Vereisung des Flugzeugs bei dem Unglück eine Rolle gespielt haben dürfte, stützen auch die Angaben mehrerer Piloten, die in dem Gutachten zitiert werden. So habe der Kapitän eines Verkehrsflugzeuges der BFU von einer starken Vereisung beim Anflug auf Stuttgart zur selben Zeit berichtet. Von einer zwei bis drei Zentimeter dicken Schicht am sogenannten "Ice Indicator" an der Windschutzscheibe des Jets ist die Rede. Ein anderes Flugzeug habe am selben Tag vor dem Neustart "ungewöhnlich lange mit 70 Grad heißem Taumittel" behandelt werden müssen. Hierzu habe man 400 Liter des Stoffs benötigt, "das Vierfache der üblichen Menge".