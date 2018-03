Von Günther Keller

Waibstadt. Der Unfall mit dem Kerosin-Laster an der Bundesstraße 292 bei Bernau wird die Behörden noch wochenlang beschäftigen: Die rund 100 Kubikmeter Erde, die am gestrigen Donnerstag aus dem Acker gehoben wurden, müssen erst auf Schadstoffe untersucht werden, bevor entschieden werden kann, wo und wie der eventuell kontaminierte Boden entsorgt wird. Gleichzeitig wurden die Sicherheitsmaßnahmen an den nahegelegenen Pumpstationen für die Trinkwasserversorgung verschärft: Vorerst zweimal täglich werden die Brunnen kontrolliert und wird das geförderte Wasser in einem Labor nach Schadstoffen untersucht. So könne man bei einer Verunreinigung "angemessen und zeitnah reagieren", erklärte Silke Hartmann vom Landratsamt der Rhein-Neckar-Kreises.

Etwa drei Stunden lang war die Fernstraße gestern für den morgendlichen Berufsverkehr freigegeben, dann wurde sie wieder gesperrt. "Die Arbeiten gestalten sich schwierig", erklärte ein Polizeisprecher die Maßnahme. Bereits die Bergung des Tanklasters dauerte länger als erwartet, auch weil das Fahrzeug auf einem der Stutzen lag, aus dem das Kerosin abgesaugt werden sollte. Die Aktion zog sich dann bis in die Nacht zum gestrigen Donnerstag hin. Gleichzeitig rückten Bagger und Lkw an, um unter Scheinwerferlicht mit der Auskofferung des verunreinigten Ackerbodens zu beginnen. Gestern stellte der Energieversorger einen neuen Strommasten auf, nachdem der bisherige beim Unfall gekappt worden war. Vor der Freigabe der B 292 muss der Asphalt überdies noch von einer dicken schmierigen Schicht aus Dreck und Treibstoff befreit werden. Heute will man im Laufe des Tages damit fertig werden.

Etwa 2000 Liter des Flugbenzins waren aus zwei Lecks ausgetreten, als das Tankfahrzeug der US-Armee am Mittwoch von der Bundesstraße abkam und sich im angrenzenden Acker überschlug. Das haben Nachmessungen und Berechnungen ergeben. Kerosin ist nicht nur hochexplosiv, sondern wegen des Kohlenstoffgehalts auch toxisch. Wer verunreinigtes Wasser trinkt, muss laut Gefahrenblatt mit Übelkeit, Durchfall und Erbrechen rechnen. Ein Hauptaugenmerk galt deshalb zwei Tiefbrunnen, die in einem Radius von etwa 500 Meter unweit der Unfallstelle liegen: Die Pumpstation Michelbach versorgt Waibstadt und den Zweckverband "Unterer Schwarzbach" mit Wasser, der etwas entferntere Zeil-Brunnen beliefert Neckarbischofsheim. Beide Anlagen zapfen das Grundwasser in etwa 100 Meter Tiefe an. Obwohl es als wenig wahrscheinlich gilt, dass das Kerosin, das leichter als Wasser ist, derart tief in den Boden versickert und zudem der Schwarzbach eine natürliche Barriere darstellt, gehen Gesundheitsamt und Wasserwirtschaftsamt auf Nummer sicher: Neben Geruchs- und Sichtkontrollen in zwölfstündigen Intervallen werden sowohl die Brunnen als auch die Pegel "engmaschigen chemischen Beprobungen unterzogen", so Kreis-Sprecherin Silke Hartmann. Hierbei wird im Labor nach Kerosin und anderen Betriebsmitteln des verunglückten Tanklasters gesucht. Parallel dazu läuft die Untersuchung des Erdaushubs. Die Grube, die durch die Abtragung des Bodens entstand, wolle man baldmöglichst wieder verfüllen.

Auf der Ackerfläche der evangelischen Pflege Schönau liegt offenbar kein Segen: Vor einiger Zeit verschwand das gusseiserne Feldkreuz von seinem Sandsteinsockel, im vorigen Jahr brannte bei der Ernte eine Traktor komplett aus, und jetzt verdarb das Kerosin den Weizen, der im Herbst eingesät worden war und inzwischen einige Zentimeter hoch aus der Erde ragte. Der Grundstückspächter, ein Landwirt aus Neckarbischofsheim, geht zwar davon aus, dass der Schaden durch den Bodenaustausch behoben wird und dass auch die tiefen Furchen, die bei den Bergungs- und Baggerarbeiten gezogen wurden, keine bleibenden Schäden hinterlassen, aber die Fruchtfolge dürfte wohl kaum wie geplant umzusetzen sein.