Sieben Lieferwagen und 15 neue Arbeitsplätze: Autohof-Pächter Kay Nekolny hat in Bonfeld bundesweit das erste Sushi-Konzept an der Autobahn an den Start gebracht. Foto: Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. (fsd) Wenn es um das Thema Essen auf oder an der Autobahn geht, schnellen einem rasch Bilder von Burgerketten, Pizza und Schnitzel mit Pommes in den Kopf. Hin und wieder auch mal belegte Sandwiches oder Hausmannskost. Doch nur die Wenigsten denken beim "Autobahn-Essen" an vegetarische und vegane Gerichte. Und noch viel weniger Menschen an Sushi. Doch das könnte sich schon bald ändern. Denn als erster Rasthof in Deutschland ist der "24-Autohof" in Bonfeld mit einem "Sushi-Konzept" an den Start gegangen.

"Wir versuchen, hier einen Mikrokosmos zu schaffen", erklärt Pächter Kay Nekolny. Mit der Neuerung wolle man die Produktvielfalt am Autohof weiter steigern. Mit der Ansiedlung des "Dean&David"-Restaurants, in dem es vorwiegend vegetarisches Essen gibt, im Eingangsbereich des Bikini-Museums habe man bereits gute Erfahrungen gemacht. Das habe gezeigt, dass "so etwas gut funktioniert".

Aber Nekolny verheimlicht auch nicht, dass das Sushi-Konzept ohne Pandemie wohl nicht so schnell umgesetzt worden wäre. "Wir haben schon lange damit geliebäugelt. Aber es jetzt umzusetzen, ist der Corona-Krise geschuldet." In den mehreren Lockdowns waren von jetzt auf gleich das Hotel für nicht-geschäftliche Gäste und das Museum für Besucher geschlossen. Der Autohof und das Restaurant durfte ihre Speisen nur noch zum Abholen anbieten. "Die Umsätze gingen stark runter", erzählt Nekolny.

Vom neuen Angebot erhofft er sich, dass die Verkaufszahlen der Speisen wieder steigen und so zumindest etwas Geld in die Kasse kommt. Bisher sei dies der Fall gewesen, führt der Pächter aus. Denn bereits seit Anfang Februar können Durchreisende Sushi zum Mitnehmen bestellen. Aber auch Anwohner der umliegenden Gemeinden können in Bonfeld ihr Essen ordern und es sich liefern lassen. Hierbei ist es ganz gleich, ob man Pizza, Burger oder Sushi möchte. Über die Internetseite www.24-catering.de kann man restaurantübergreifend bestellen. Aber auch auf dem gängigen Portal für Lieferservices, www.lieferando.de, ist der Autohof gelistet.

Für das Sushi-Konzept hat sich Nekolny das Berliner Unternehmen "Yoko Sushi", das auch in einigen Großstädten wie Frankfurt Standorte hat, ins Boot geholt. Für den Lieferservice wurden sieben Autos beschafft. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Fahrzeugflotte habe", sagt er schmunzelnd. Ihn freue am neuen Angebot besonders, dass er "nachhaltig Arbeitsplätze schaffen" konnte. Denn 15 neue Mitarbeiter – Lieferanten und Köche – habe er eingestellt. "Wir haben erst gedacht, dass wir es selbst machen können. Aber Sushi ist so ein Handwerk, dass wir dafür extra Köche benötigten", sagt Nekolny. Diese werden momentan von einem Sushi-Meister aus Japan geschult. "Er wird uns ein halbes Jahr begleiten."

Nekolny weist aber noch auf einen weiteren Nachhaltigkeitsaspekt hin: Neben dem Autohof und "Dean&David" ist auch das Sushi-Konzept bei der App "Too good to go" vertreten. Lebensmittel, die am Abend entsorgt werden würden, werden über diese App als Überraschungstüten zum Drittel des ursprünglichen Preises verkauft. Damit wolle man der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken. "Bei uns fliegt fast nichts mehr in die Tonne", freut sich Nekolny.

Wenn das Angebot in Bonfeld Erfolg habe, wolle die 24-Autohof-Kette auch an anderen Standorten Sushi anbieten.