Von Detlef Brötzmann

Sulzfeld. Der nächste Bauabschnitt im Neubaugebiet "Kürnbacher Weg II" könnte bis Mitte 2021 vollendet sein. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung mehrheitlich zu. Im derzeit bebaubaren Abschnitt A sind alle Bauplätze in kommunaler Hand verkauft. Die intensive Bautätigkeit hat das Landschaftsbild bereits deutlich verändert. Die Nachfrage nach Bauplätzen war ein deutliches Zeichen für die Kommune, nun den Bauabschnitt B für die Erschließung freizugeben.

Das Ratsgremium ging in seiner Beratung sogar noch einen Schritt weiter und schloss sich einem gestellten Antrag an, den Bauabschnitt C aus wirtschaftlichen Gründen gleich mitzuerschließen. Die kommunalen Grundstücke im Abschnitt C sollen jedoch noch nicht verkauft werden.

Die Ausschreibung der Erschließungsarbeiten soll im Herbst durch das Ingenieurbüro "Steg" aus Stuttgart erfolgen. Die Vergabe der Bauarbeiten ist für das Frühjahr, der Baustart für Sommer 2020 geplant. Bei der Bebauung des Areals soll der aktuellen Nachfrage nach Wohnungen in Mehrfamilienhäusern Rechnung getragen werden. Die Überlegungen gehen dahin, entlang der Landesstraße L593 (Kürnbacher Straße) Wohnblocks mit vier Wohneinheiten anstelle von Einzelhäusern in die Planung zu nehmen.

Auf der Agenda der Sitzung stand des Weiteren die Beratung über eine Gebührenerhöhung für die Nachmittagsbetreuung "Lernen und Freizeit" in der Grundschule. Die Verwaltung unterbreitete dazu eine aktuell neu durchgerechnete Gebührenkalkulation. Diese sah vor, die Elternbeiträge ab Januar 2020 um sieben Euro für vier Tage auf insgesamt 95 Euro und um 3,50 Euro für zwei Tage auf insgesamt 56 Euro zu erhöhen.

Durch diese Anpassung würde sich das Defizit für die Gemeinde Sulzfeld von knapp 10.000 Euro auf rund 8100 Euro verringern. Nach einer kontroversen Diskussion wurde die Erhöhung vom Gremium mehrheitlich abgelehnt.

Einen positiven Beschluss gab es hingegen bei der Vergabe von Ingenieurleistungen zum Thema Regenwasserbehandlung im Gewerbegebiet "Riegel". Die Kanalisation muss im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebietes von einer Mischwasserkanalisation auf ein modifiziertes System mit Staukanal umgeplant werden. Die hierfür anfallenden Honorarkosten, denen das Gremium zustimmte, belaufen sich auf rund 137.000 Euro.

Ebenfalls mehrheitlich billigte der Rat die Beschaffung eines Traktors mit Frontlader und Heckmulcher sowie eines Einachsanhängers für den Bauhof. In einer beschränkten Ausschreibung wurden sieben Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Zum Abgabetermin lag jedoch nur ein Angebot in Höhe von rund 98.000 Euro von der Firma Summer aus Pforzheim vor.

Des Weiteren informierte die Verwaltung, dass während der öffentlichen Auslegung der dritten Änderung des Bebauungsplanes "Ortsmittelpunkt" keine Stellungnahmen vonseiten der Öffentlichkeit eingingen. Lediglich das Landratsamt sowie das Polizeipräsidium Karlsruhe gaben Kommentare ab, die eine entsprechende Abwägung finden werden. Der Rat segnete den überarbeiteten Bebauungsplan einstimmig ab.

Außerdem wurden für die Generalsanierung der Blanc-und-Fischer-Schule Gewerke in Gesamthöhe von rund 922.000 Euro vergeben. Vier Gewerke kommen erneut zur Ausschreibung, da die eingereichten Angebote nicht gewertet werden konnten. Beim Gewerk "Vorgehängte, hinterlüftete Fassade" änderte der Rat die Ausschreibung dahingehend, dass die Fassadengestaltung nun in Putz ausgeführt werden soll, wobei ein Einsparpotenzial von rund 120.000 Euro zu erwarten ist.