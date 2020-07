Sulzfeld. (jubu) Wegen eines Feuerwehreinsatzes musste die Ortsdurchfahrt von Sulzfeld am Mittwochnachmittag gesperrt werden. Gegen 17 Uhr wurde der Rettungsleitstelle in Karlsruhe Feuer in einem Haus in der Bahnhofstraße gemeldet.

In einem Kellerraum war aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen, Flammen loderten aus dem Fenster an der Gebäudeseite. Ein Bewohner des Hauses, der sich zum Brandzeitpunkt darin aufhielt, zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde noch vor Ort vom Notarzt versorgt.

Die 55 eingesetzten Feuerwehrkräfte aus Sulzfeld, Zaisenhausen und Flehingen kamen an den Einsatzort und brachten den Brand unter Kontrolle. Das Haus wurde im Nachgang belüftet. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war am Abend noch nicht abschätzbar.

Aufgrund der Löschmaßnahmen war die Ortsverbindung längere Zeit gesperrt.

Stand: Mittwoch, 15. Juli 2020, 18.15 Uhr