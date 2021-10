Region Sinsheim. (RNZ) Mit starken Winden saust Tief "Ignatz" auch am Donnerstagvormittag durch die Sinsheimer Region. Die Anspannung bei den Feuerwehrkräften ließ entsprechend nach, die Einsätze gingen zurück. Während die Feuerwehr am Morgen zahlreiche Verbindungsstraßen für den Berufsverkehr von Baumsperren und Ästen befreite, wurden die Wehrleute nun von Bauhof und Straßenmeisterei unterstützt.

Die erste Alarmmeldung kam gegen 6 Uhr: Die Feuerwehr Schwaigern rückte aus, nachdem ein Baum auf die Fahrbahn nach Brackenheim gestürzt war. Wenig später ragten mehrere Äste auf die Verbindungsstraße zwischen Bad Rappenau und dem Ortsteil Babstadt. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz

Bei Eppingen kippte gegen zehn Uhr ein Baum halbseitig auf die L552 zwischen Elsenz und Waldangelloch. Feuerwehrleute aus dem Drei-Landkreis-Dreieck waren vor Ort, später auch der Bauhof und beseitigte das Hindernis mittels Kettensäge und Kran-Lkw. Die Straße blieb für 35 Minuten gesperrt.

Bei Sinsheim stürzte am Vormittag ein etwa zehn Meter hoher Baum um, beschädigte mehrere Verkehrszeichen und blockierte die K4277 zwischen Waldangelloch und Weiler. Die halbseitige Baumsperre am Ortseingang wurde durch die Waldangellocher Wehr schnell beseitigt.

Auf der B292 zwischen Eschelbach und Dühren ragte kurz vor 8 Uhr ein großer Ast auf die Bundesstraße. Sie war für 20 Minuten halbseitig gesperrt. An einem Feldweg auf Eschelbacher Gemarkung stürzte ein Baum um und blockierte diesen. Die Feuerwehrleute rückten mit der Kettensäge an und zerkleinerten das Hindernis. Die Abteilung Eschelbach rückte insgesamt sechs Mal aus - in allen Fällen handelte es sich um Bäume oder Äste auf der Straße.

In Sinsheim selbst blieb es "sehr ruhig" teilte ein Feuerwehrsprecher am Morgen auf RNZ-Nachfrage mit. In einigen Ortsteilen wurden die Gerätehäuser besetzt. Größere Einsätze oder Schadensereignisse hat es nicht gegeben.

Die Sinsheimer Alla-Hopp-Anlage ist von einem Astbruch betroffen und deshalb am Donnerstag gesperrt. Mitarbeiter der Stadtverwaltung sichten die Schäden, räumen auf und sichern das Gelände. Die Arbeiten dauern möglicherweise bis Freitag an. Auch die anderen Spielplätze im Stadtgebiet müssen kontrolliert werden. Die Stadtverwaltung appelliert daher an die Bevölkerung, die Spielplätze in den nächsten Tagen möglichst nicht zu nutzen, bis die Sicherheit wieder vollständig gewährleistet ist.

"Solange der heftige Wind anhält, empfiehlt es sich grundsätzlich nicht, Spielplätze aufzusuchen", heißt es dazu aus dem zuständigen Amt für Infrastruktur.

Das Sturmtief hat am Donnerstag für einen Stromausfall in Helmhof und Untergimpern gesorgt. Für etwa eine Stunde blieben ab 9.58 Uhr Licht und elektronische Geräte aus.

Keine Sachschäden, aber die eine oder andere Verkehrsbehinderung: Dafür sorgte das Sturmtief "Ignatz" in Neidenstein. Am frühen Vormittag wurde die Feuerwehr aufgrund eines auf der Straße nach Epfenbach liegenden Baumes alarmiert. Ein weiterer Baum wurde im Bereich Seerain Opfer des Sturms. Etwas mehr Wartezeit als gewöhnlich mussten die Autofahrer vor der Bahnschranke am Neidensteiner S-Bahnhof am Vormittag in Kauf nehmen. Dort war ein "größerer Busch" auf die Schiene geraten und sorgte für einen nicht geplanten Zwischenstopp für die S-Bahn, die gerade aus Eschelbronn kam. Da die Bahnschranken bereits unten waren, blieben sie es auch, bis die Bahnstrecke gesichert war.