Von Tim Kegel

Sinsheim/Kraichgau. Seit dem Mittelalter ist der Brauch mit den drei Weisen aus dem Morgenland fester Bestandteil der abendländischen Kultur. Doch rund um Sinsheim wird’s fürs nächste Mal immer schwieriger. Heiliger als alle drei Könige zusammen ist nämlich der Datenschutz.

"Das gibt’s doch nicht", ruft die Kundin, "jetzt wird’s mir klar." Schon im letzten Jahr seien keine Sternsinger mehr gekommen. Damals habe sie aus der "17" neben dem "C+M+B" dann selbst mit Kreide eine "18" gemacht: "Vielleicht haben sie mich vergessen", hat sie damals gedacht.

Wir sind beim Dorfgärtner. Zwischen Grußkarten mit Sternmotiv, Weihnachtssternen und Orangen steht ein kleiner Kasten mit Schlitz, daneben Bögen zum Ausfüllen: Name, Straße, Hausnummer. Die "Anmeldung für Sternsinger", das gehe inzwischen so. Der Schlitz im Kästchen sei Pflicht, habe man der Gärtnersfrau gesagt: "Datenschutz". Nicht jeder sei heute mehr katholisch, evangelisch oder Christ, hätten diejenigen, die das Kästchen und die Karten aufstellten, außerdem noch erklärt.

Wer in welchem Haus wohnt, sei nicht mehr so klar. Und noch dazu: "Viele sind nicht da; machen nicht auf, wenn’s klingelt; fühlen sich gestört", habe es weiter geheißen. Und nicht nur beim Gärtner treibt der Datenschutz Blüten: Sämtliche Zitierten sind der RNZ namentlich bekannt; sie wollten jedoch anonym bleiben und nicht genannt werden. "Ist halt alles ein bisschen anders als früher."

Früher, schildert ein katholischer Pfarrer aus dem Kraichgau, sei eigentlich vor zwei, drei Jahren gewesen. Doch inzwischen stehe die europäische Datenschutzgrundverordnung und ein "Gesetz über den kirchlichen Datenschutz" dem Dreikönigssingen ziemlich im Weg.

Da seien zum einen die alten Listen mit Name und Anschrift, die man Sternsinger-Kindern bislang an die Hand gab: "Wir müssen sie vernichten", sagt der Geistliche. Die Gemeinde, die der Mann betreut, ist groß; die Bereitschaft von Kindern und erwachsenen Ehrenamtlichen, sich bei der Sternsinger-Aktion einzubringen, stagniere indessen. Viele Familien seien gegen Ende der Weihnachtsferien noch im Skiurlaub.

Fazit: Um effektiv Spenden sammeln zu können, müsse man herausfinden, wo dies gewollt wird. "Ich darf keine Listen in der Kirche auslegen", sagt der Pfarrer, andere könnten diese ja einsehen; deshalb blieben keine anderen Möglichkeiten, als "im Gottesdienst und im Gemeindeblatt auf die Melde-Boxen oder unser Sekretariat hinzuweisen".

In kleineren Gemeinden und Einheiten klappe dies besser, sagt die Sekretärin einer solchen. Speziell dort, "wo es Vereinbarungen zwischen katholischer und evangelischer Gemeinde" gebe, dass Sternsinger konfessionsübergreifend sammeln dürfen. Dann wäre es "unproblematisch" von Tür zu Tür zu ziehen, so die Frau. "Aber nicht jeder evangelische Pfarrer wünscht das", wohl auch "weil die evangelische Kirche ihre eigenen Sammlungen hat". Zuständig für die Sammlung in der Zeit vom 2. bis 6. Januar ist das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" mit Sitz in Aachen.

Doch das Sternsingen 4.0 kennt noch ganz andere Komplikationen - nämlich für die Sternsinger selbst und ihre Familien. Häufig müssen Eltern an zwei Nachmittagen zu einer Schulung. Und auch hier werden viele Daten produziert, die dann natürlich geschützt werden müssen. Ein Formblatt, besser zwei, müssen Eltern neuerdings ausfüllen, wenn ihre Zöglinge am Dreikönigstag durch die Gassen marschieren dürfen, wollen - oder sollen. Ist letzteres der Fall und will es aber das Kind nicht, so hätte es - ab einem Alter von acht Jahren aufwärts - theoretisch die Möglichkeit, eine Vereinbarung nicht zu unterschreiben, welche die Erziehungsberechtigten mit dem zuständigen Pfarramt treffen, die damit hinfällig wäre.

In dem Formblatt muss wiederum das Kind schriftlich bestätigen, ob es mit den Vereinbarungen zur Veröffentlichung personenbezogener Daten "ebenfalls einverstanden" ist, ob mit den Eltern "darüber gesprochen" worden ist und "die Zusammenhänge erklärt" wurden. Eltern wiederum müssen entscheiden, ob deren persönliche Daten verwendet werden dürfen, um im nächsten Jahr über die Sternsingeraktion informiert zu werden; ob das Kind im Rahmen des Dreikönigssingens fotografiert werden darf, und ob die Aufnahmen des Kindes, dessen Vorname und dessen Alter bei der Berichterstattung über die Aktion frei - "ohne Honorar und zeitliche Begrenzung" - verwendet werden dürfen.

Zum Schluss muss noch angekreuzt werden, ob die Veröffentlichung in gedruckten Publikationen, wie etwa dem Pfarrbrief, auf der Internetseite der Pfarrei oder in Social-Media-Angeboten veröffentlicht werden dürfen. Sicherheitshalber wird noch erwähnt, dass bei einer Verarbeitung mittels einer "Sternsinger-App" ein Zugriff durch Dienstleister möglich ist, falls die App technisch gewartet werden muss.

Der Datenschutz, nicht nur beim Sternsingen, bringt eine Vielzahl an Schwierigkeiten in den Pfarrämtern mit sich: Die Sekretärin einer weiteren Kraichgau-Pfarrei berichtet von Senioren, die an ihrem Geburtstag "auf den Pfarrer gewartet haben", der von all dem nichts gewusst habe: Ein Sperrvermerk beim Bürgerbüro stand der Weitergabe der Daten im Weg. Bei den Sternsingern sei folglich davon auszugehen, dass reihenweise ältere Menschen vergeblich auf das Klingeln der Kinder an der Tür warten werden. "So macht man einen Brauch tot", sagt die Angestellte, die als Mädchen selbst Sternsinger gewesen sei. "Einfach nur traurig."

Und noch etwas fällt auf, bei den Sternsingern 4.0: Der dunkelhäutige unter den drei Königen, oft "Melchior" genannt, fehlt zumeist - nur noch in zwei Sinsheimer Teilorten verkleiden sich Kinder hin und wieder mit schwarzer Schminke als die früher oft "Mohrenkönig" genannte Figur. Sie diente einst zur Verbildlichung der an alle Menschen weltweit gerichteten Botschaft der Nächstenliebe, sagt auch das Kindermissionswerk - "egal, welche Hautfarbe sie haben"; mit Rassismus oder dem "Blackfacing" in den USA der 30er-Jahre habe der "alte Brauch" nichts zu tun.

"Es gibt keine Richtlinie", hieß es auf RNZ-Nachfrage bei einem Kraichgauer Dekanat. "Das überlasen wir den einzelnen Gruppen." Oft wollten Kinder und Eltern keine schwarze Gesichtsfarbe auflegen: "Meistens aus Sorge vor Allergien."