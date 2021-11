Eppingen. (RNZ/rl) Weil zu viele Mitarbeiter zeitgleich krankheitsbedingt ausfallen, kann das Stellwerk in Eppingen am heutigen Montag, von 16 bis 17.30 Uhr nicht besetzt werden. Das teilte die AVG mit. Dies habe größere Auswirkungen auf den Stadtbahnbetrieb der AVG-Linie S4 zwischen Karlsruhe und Heilbronn sowie auf den Bahnbetrieb der Deutschen Bahn, teilte das Unternehmen mit.

Der Streckenabschnitt zwischen Gölshausen-Industrie und Heilbronn Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz könne ebenfalls nicht bedient werden. Zwischen den Haltestellen Gölshausen-Industrie und Eppingen sowie zwischen Eppingen und Heilbronn Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz fährt jeweils ein eigenständiger Bus-Ersatzverkehr. Auf der jeweiligen SEV-Route sollen alle Haltestellen der AVG-Linien S4 angefahren werden.

Fahrgäste, die von Heilbronn in Richtung Karlsruhe (oder in umgekehrter Richtung) auf einem längeren Streckenabschnitt unterwegs sind, werden gebeten in Eppingen in den anderen Bus-Ersatzverkehr umzusteigen. Sowohl an der Haltestelle Gölshausen-Industrie als auch in Heilbronn ist Personal der AVG vor Ort.

Nach 17.30 Uhr ist das Stellwerk wieder regulär besetzt. Es kann jedoch noch bis 18.30 Uhr zu Fahrtausfällen und Verspätungen auf dem gesamten Streckenabschnitt kommen.