Eppingen. (y) Mehr als 50 festlich geschmückte Stände, dazu fünf Bühnen, 22 Bands sowie das Programm der Partnerstädte Wassy, Epping und Szigetvár sollen am kommenden Wochenende beim Eppinger Altstadtfest für beste Unterhaltung und ein facettenreiches Programm sorgen, bei dem auch die kulinarische Seite nicht zu kurz kommt. Zwischen historischem Fachwerk und internationalen Gerichten ist es vor allem die genreübergreifende Livemusik - ob akustisch, elektronisch oder als zünftige Blasmusik - die am Samstag und Sonntag das Stadtfest ausmacht.

"Unser Altstadtfest ist seit Jahrzehnten eine unverzichtbare Größe im regionalen Veranstaltungsgeschehen", erinnert Oberbürgermeister Klaus Holaschke voller Vorfreude - und weist mit Stolz darauf hin, dass ein solches Fest nur zu stemmen ist, wenn viele Bürger gemeinsam und mit großem Einsatz dafür arbeiten und die Vereinslandschaft intakt ist. "Ein lebenswertes Miteinander in Eppingen" - auch das werde am kommenden Wochenende gefeiert.

Hintergrund Das Programm > Auf jungen Altstadtfestbesucher warten Kinderkarussell, Wurfbude und Geschicklichkeitsspiele, eine Spielstraße des TV Eppingen, die am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Brettener Straße aufgebaut wird, das Spielmobil mit Hüpfburg der evangelischen Kirchengemeinde Eppingen (sonntags) und ein Bungee-Trampolin am Szigetvár-Platz. > Kultur beim [+] Lesen Sie mehr Das Programm > Auf jungen Altstadtfestbesucher warten Kinderkarussell, Wurfbude und Geschicklichkeitsspiele, eine Spielstraße des TV Eppingen, die am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Brettener Straße aufgebaut wird, das Spielmobil mit Hüpfburg der evangelischen Kirchengemeinde Eppingen (sonntags) und ein Bungee-Trampolin am Szigetvár-Platz. > Kultur beim Altstadtfest - auch das hat Tradition: Die Heimatfreunde öffnen an beiden Tagen den Pfeifferturm, von dem aus sich eine ganz neue Perspektive auf das Festgeschehen bietet, und auch das Stadtmuseum "Alte Universität" ist an beiden Tagen geöffnet. Am Marktplatz warten zudem Holzkünstler, eine Keramikerin und ein Künstler mit Kartentricks auf die Besucher. (y)

Eröffnet wird die zweitägige Sause am Samstag um 16 Uhr. Nach einer Begrüßungsrede von OB Holaschke hallen die Salutschüsse der Schützengesellschaft über den Marktplatz, die Stadtkapelle stimmt schwungvolle Takte an, und der Hammer zum Anstich des Festbierfasses der Brauerei Palmbräu wird geschwungen. Erwartet werden dazu auch die Württemberger Weinkönigin Julia Böcklen aus Kleingartach und die Baden-Württembergische Waldkönigin Johanna Eich aus Sulzfeld.

Die Hauptbühne am Marktplatz wird am Samstag ab 21 Uhr von der Karlsruher Funk & Soulband "Soulcafé" eingenommen. In Karlsruhe eine feste Größe im Musikgeschehen, erobert sie nun das Altstadtfest und will mit Soulklassiker im neuen Gewand für einen stimmungsvollen Abend sorgen. Die Bands "Undercover Boys", "No Date Theory", "Handmade-History of Rock" und "x-Change" bilden den rockigen Part des Samstagabends. Gegründet 2007 zum Altstadtfest, bringt achtköpfige Band "x-Change" mit einer bunten Mischung von Coversongs aus verschiedenen Genres ausgelassene Stimmung in die Altstadt.

Musik zum mitgrooven bietet die "Thera Allstars Band" am Sonntag. Zwei Gitarristen, zwei Musiker am Cajon und etliche Sänger bilden unter der Leitung des Eppingers Ralf Baumgärtner das Band- und Chorprojekt des Therapeutikum Heilbronn. Sie verbinden Folk, Rock und Pop sowie Songs deutscher Liedermacher aus fünf Jahrzehnten und sorgen für ein kurzweiliges Bühnenprogramm am Marktplatz.

Am zweiten Festtag kommen bei den "Country Kings" alle Linedancer auf ihre Kosten. Das stilechte Auftreten und die instrumentale Vielfalt sorgen für echtes Country-Gefühl beim Altstadtfest. Außerdem sorgen "New Band in Town" sowie "Tube Creek" am Sonntag für Rock- und Pop vom Feinsten.

Wer es etwas gemütlicher mag und auf Akustik-Cover der besonderen Art Wert legt, sollte "Chill with Phil" und "Sunny Heart" nicht verpassen. Wo Christian Engel mit seinem Schlager-Repertoire präsent ist, zieht er die Besucher in seinen Bann - am Altstadtfest sogar zwei Mal. Emotionale deutsche Texte bietet auch die Band "Morgengold".

An der Busbühne treffen Akustik-Arrangements auf Folk-Klassiker, handgemachter Blues auf Gospel und Soul: Den Samstagabend teilen sich hier die Bands "AcousticZ", "Mandoferno", "Triogig" sowie "Roadstage Allstars"; am Sonntag spielen "Buskers", "Stevan", "Jamites" sowie die Liedermacher "Simone M. und Tammy R". Abgerundet werden die Bühnenprogramme durch die Tanz- und Folkloregruppe Szigetvár, die Blasmusikformation aus Wassy, der "Epping Forest Band" sowie durch Musik und Tanz der ISE Eppingen.