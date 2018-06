Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Arbeiten an der Stadthalle kommen voran. Allmählich werden größere Veränderungen an der Sanierungs-Baustelle auch fürs Laienauge sichtbar. Gemeinsam mit dem städtischen Baudezernenten Tobias Schutz konnte sich die RNZ einen Eindruck über den Stand des Projekts verschaffen. Ein Überblick:

Eine neue Hürde nimmt Tobias Schutz gleich vorweg: Im Zuge der Arbeiten seien zwei im Boden versenkte alte Öltanks mit je 50.000 Liter Volumen aufgetaucht. Diese stünden der Außengestaltung im Weg und müssten ohnehin entsorgt werden - Kosten noch unbekannt.

Die Tanks stammten von der ersten Heizung der 1974 gebauten Stadthalle, die zuletzt mit Gas beheizt wurde und die künftig ans Nahwärmenetz der AVR angeschlossen wird. Die Tanks hatte man "mangels vollständiger Unterlagen nicht auf dem Schirm"; ein Problem, das Tobias Schutz erst kürzlich im Gemeinderat bemängelte.

Der Rohbau steht zu über 95 Prozent, sagt Schutz. Zurzeit werden die letzten Treppen eingezogen, werden Foyer- und Zwischenböden aus Beton und Stahlmatten erstellt. In der kommenden Woche sollen diese Arbeiten beendet sein. "Die erste komplexe Phase ist dann rum", schildert der Dezernent. "Noch einmal kniffelig" werde es gegen Ende der Sanierung, wenn besonders viele Handwerker parallel auf kleiner Fläche zu tun haben.

Umbau der Sinsheimer Stadthalle - Die Fotogalerie























Genaue Verzahnung sei jetzt schon wichtig: Zurzeit sind Zimmerleute auf dem Dach, Betonbauer in den Geschossen, Firmen für Wasser, Sanitär, Lüftung und Klima im Untergeschoss und den Kellern zugange. Die Elektroinstallation hat begonnen. Rund um die Stadthalle laufen Baustellen, andere werden eingerichtet. Die weiteren Projekte im unmittelbaren Areal heißen Ilvesbach, Katharinenstift, Parkhaus und Außenbereich Stadthalle, Wohn- und Geschäftshaus "UB1" am Wohnmobilstellplatz, später im Jahr noch die Sanierung des Freibadparkplatzes.

Eine hoch präzise Logistik der Transport-, Lagerungs-, Bau- und Genehmigungsabläufe sei erforderlich, schildert Tobias Schutz. Täglich stimmten sich er, Infrastrukturamts-Leiter Bernd Kippenhan und Tiefbauamts-Chef Martin Sigel in kleinen Runden ab, oft mehrfach. Die Ansicht vom Hallendach auf das Areal erinnert an ein Wimmelbild.

Aufwendige Lösungen waren, wie Schutz zeigt, erforderlich, um den 70er-Jahre-Betonbau in Sinsheims Vorzeigehalle zu verwandeln. So wurde gleich zu Beginn eine wuchtige Klimaanlage mit Kränen und Hebebühnen ins enge Kellergeschoss verfrachtet, "ein gefährliches Unterfangen".

Anderorts wurden bestehende Stahlträger abgeschnitten und mit neuen Teilen abgefangen. Fahrstuhlschächte wurden eingezogen, mussten auf Pfählen gegründet werden, "ähnlich der Gebäude auf dem Zweydinger-Areal".

Wegen der Enge der Halle waren oft Spezialmaschinen im Einsatz. Auch drei zusätzliche Fenster wurden in die Fassade der Halle geschnitten. "Herausforderungen für die Statiker noch und nöcher", sagt Schutz. Im Gespräch mit der RNZ sprachen er und Bauleiterin Marie-Luise Hess unabhängig von einander von "vielen schlaflosen Nächten".

Foyer und Saal sollen zu Prunkstücken werden, sagt Schutz. Deshalb wird der Empfangsbereich so gestaltet, dass man von einer Brüstung im ersten Geschoss offen in die Eingangshalle hinunter blickt. Die Treppenaufgänge werden künftig nicht "unterlaufen", was früher viele Besucher beklemmend fanden. Eine Terrasse - zur Hälfte überdacht - führt über dem Eingangsbereich ins Freie. Die Fronten werden mit Hilfe von Glas aufgelockert.

Ein Tresen, dahinter eine Anrichte- und eine hiervon getrennte Spülküche dienen der Bewirtung. Dies sorge insgesamt für einen "wertigen, edlen Eindruck", hofft Tobias Schutz. Der Saal, in den künftig mehr Licht fällt, wie auch die Bühne bleiben im Grundriss unverändert. 1000 Gäste finden in der Halle Platz.

Ein Lesegarten, im Freien am Ilvesbach-Ufer gelegen, bildet das Glanzlicht der künftigen Stadtbibliothek im Untergeschoss. Nach dem Wegfall der Gastronomie wird zusätzlicher Platz für Bücherregale, Kundenbereich, Theke, Kinderecke und einen Stillarbeitsraum für Studien und Schulungen entstehen.

Der bisherige Fußweg am Bächlein wird von Außenplanerin Elke Ukas platzartig umgestaltet. Auch die Außenanlagen sollen bis zu den Heimattagen 2020 fertig sein, gab das Rathaus jetzt erstmals bekannt. Insgesamt liege man im Zeitplan, wenn es auch am Ende "Spitz auf Knopf laufen" dürfte, wie Schutz sagt.

Sicherheit und Barrierefreiheit sind große Themen in der neuen Stadthalle, erklärt Tobias Schutz: Allein neun Fluchttreppen führen ins Freie. Lastenaufzüge können Rollstuhlfahrer und Menschen mit Handicap transportieren, andere auch Bühnentechnik, Musiker-Ausrüstung "und den Konzertflügel", wieder andere die Lieferungen des Veranstaltungscaterings.

Die Decke im großen Saal, die auch künftig von den alten grünen Stahlträgern überspannt wird, soll in der kommenden Woche eine Brandschutzverkleidung erhalten. Brandschutz sei ein Hauptkriterium der aufwendigen, wohl über elf Millionen Euro teuren Sanierung, schildert Tobias Schutz. Stahlblech-Verkleidungen "vom Feinsten" armieren das Flachdach. "Wir setzen auf Langlebigkeit."

Architektonisch setze man auf zeitlose Eleganz. Der Beton, der einen Putz erhält, hat die Qualität von Sichtbeton. Die Planer des Steinsfurter Büros "ERA" spielen mit Schrägen und asymmetrischen Elementen, etwa bei der Stützkonstruktion des Vordachs, die schon sichtbar ist. Das Vordach wie auch die Verkleidungen der auf dem Dach liegenden Haustechnik sind Holzkonstruktionen. Eine der Säulen ist breit ausgeführt. Hier ließen sich die Banner der Veranstalter anbringen - was ein gewisses "Broadway"-Gefühl mit sich bringe.