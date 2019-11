Der Ort des Geschehens in der Bahnhofstraße. Foto: Anjoulih Pawelka

Sinsheim. (jou) Der Prozess um die Straftat beim Sinsheimer Stadtfest ist vor dem Amtsgericht Heidelberg am Mittwoch fortgesetzt worden. Dabei stand der Bericht der Gutachterin im Vordergrund. Es ging unter anderem darum, ob die Ausführungen des Angeklagten plausibel sind, und wie genau das Opfer gefallen ist.

Die Gutachterin kam zu dem Ergebnis, dass davon auszugehen ist, dass der Angeklagte die Wurfbewegung, mit der er den 23-Jährigen zu Boden brachte, mit Wucht und Schwung ausgeführt hat. Außerdem müsse es wohl eine Schleuderbewegung gewesen sein, bei dem sich das Opfer den Schädelknochen brach und ein Hämatom entstand, das später dazu führte, dass sein Hirndruck lebensbedrohlich anstieg und er für rund drei Wochen im Koma lag.

Zweifelsfrei habe sie feststellen können, dass der Mann zuerst mit dem Kopf aufkam, die Verletzungen sturztypisch waren und nicht beispielsweise von einem Schlag verursacht wurden. Ob das Opfer aus 30 oder 40 Zentimeter Höhe zu Boden fiel, könne sie allerdings nicht sagen.

Fakt sei aber: Der Geschädigte ist ungebremst mit Schwung auf den Steinboden aufgeschlagen. Die Verletzungen seien nicht erklärbar, wenn der mutmaßliche Täter ihn einfach aus 30 Zentimetern fallen gelassen hätte. Die Gutachterin betonte aber auch, dass man nicht feststellen könne, ob der 19-Jährige, der deutlich größer ist als der Verletzte, dessen Arme noch losgelassen habe.

Ein Punkt, der auch in den Befragungen der 14 Zeugen zu Prozessbeginn immer wieder aufgekommen war. Der Angeklagte soll die Arme des Opfers über Kreuz gehalten und ihn dann über sein Bein zu Boden geworfen haben, so schilderten es Zeugen. Dass der junge Mann sich nicht abstützte, könnte wohl auch auf seinen Alkoholkonsum zurückzuführen sein, erklärte die Gutachterin. Immerhin hatte der Verletzte 1,7 Promille bei einem Körpergewicht von rund 60 Kilogramm und einer Körpergröße von knapp 1,80 Metern.

Sie erklärte, dass durch den Alkohol die Reflexe schlechter sind und Betroffene nicht sofort reagieren. Die Frage der Staatsanwältin, ob der Angeklagte damit hätte rechnen müssen, dass sein Freund auf den Kopf fällt, bejahte die Gutachterin. Das Opfer sei nicht einfach nur „dumm aufgekommen“, wie es der Angeklagte immer wieder in SMS-Nachrichten an Freunde und Bekannte, die ausgewertet wurden, betonte.

Bei diesen wurde auch klar, dass sich der mutmaßliche Täter Sorgen um das Opfer machte. So schrieb er zum Beispiel in einer Nachricht: „Ich wollte es nicht, ich wollte es wirklich nicht.“ Das Urteil fällt voraussichtlich am 4. Dezember.