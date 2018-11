Von Elke Rutschmann

Reichartshausen. Felix Mairhofer kennt dieses Gefühl, ganz knapp am ganz großen Glück vorbeizuschrammen. 29 Zentimeter fehlten ihm in diesem Jahr bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Nürnberg zum Titel im Dreisprung. Sechs Stimmen waren es am Donnerstagabend bei der Sportlerwahl in Reichartshausen, die ihn vom Sportler des Jahres Adrian Zoller getrennt haben. Der Eppinger Mairhofer ist aber nicht nur ein Ästhet in der so anspruchsvollen Sprungdisziplin, er ist auch ein Meister des Fairplays.

Der 24-jährige Student des Business-Managements findet ebenso anerkennende Worte für den deutschen Meister Felix Wenzel wie in der Festhalle für den Sieger Adrian Zoller, der bei den Leserinnen und Lesern der RNZ noch ein paar Menschen mehr mobilisieren konnte. "Glückwunsch. Jeder, der hier vorne steht hat es verdient, zu gewinnen", sagt Mairhofer.

Adrian Zoller steht zum ersten Mal überhaupt auf der Bühne. Der 17-jährige Rollkunstläufer vom RRV Eppingen kam, sah und startete durch bis auf Platz eins. "Das ist eine Überraschung und gleichzeitig auch eine Wertschätzung für meine Randsportart", sagt Zoller, der bei den Europameisterschaften auf den Azoren die Bronzemedaille im Pflichtwettbewerb der Jugend gewonnen hat. Diese Medaille hat er sich hart erarbeitet, denn kurz vor dem Wettbewerb war ein Bolzen in seinem Gestell kaputt gegangen - ein passender Schlüssel war nicht aufzutreiben. Hilfe gab es dann von einer befreundeten spanischen Trainerin.

Rollkunstlaufen also, das in Italien, Spanien und Frankreich wesentlich populärer als in Deutschland. Und dennoch fühlt sich Adrian Zoller wohl in dieser Nische. Er hat sich auf das Pflichtlaufen spezialisiert. Hier sind besonders Körperbeherrschung und Disziplin gefordert. Einen Ausgleich findet der Solist in der Mannschaftssportart Wasserball bei der SSG Heilbronn.

"Schwimmen war schon immer meine zweite Leidenschaft, und außerdem ist mein Vater dort Trainer", erzählt der angehende Abiturient. Überhaupt sind Zollers Trainer Familiensache. Im Rollkunstlaufen wird er von seiner Mutter trainiert, die das Überzeugungsduell für den Leistungssport gegen den Vater für sich entschieden hat. "Es ist nur ein bisschen schade, dass Rollkunstlaufen nicht olympisch ist", sagt Adrian Zoller.

Von einem Olympiastart träumt auch Felix Mairhofer. Das wird schwer bei der nationalen Konkurrenz. Deshalb setzt sich der sympathische Athlet realistische Ziele und peilt die für ihn magische Marke von 16 Metern an. Bei den Titelkämpfen in Nürnberg war er im dritten Versuch nach 15,79 Metern gelandet. Das macht Lust auf mehr. Zusätzliche Motivation und auch einen sportlichen Schub erhofft er sich von seinem Wechsel von der LG Region Karlsruhe zur TSG Weinheim in der Trainingsgruppe des renommierten Dreisprungtrainers Holger Prestor.

Denn so einfach die drei aufeinanderfolgenden Sprünge aussehen mögen, der Dreisprung ist eine der schwierigsten Disziplinen der Leichtathletik. Weil bei jedem einzelnen Sprung das Acht- bis Zehnfache des Körpergewichts auf die Gelenke wirkt, ist zudem die Verletzungsgefahr enorm groß. Gesundbleiben ist also wichtig. Das gilt auch für den Drittplatzierten der Sportlerwahl, Edwin Baitinger, der wie die beiden anderen aus Eppingen kommt. Bei den Karate-Europameisterschaften in Portugal gewann der 19-Jährige Gold.