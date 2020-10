Sinsheim/Waibstadt. (of) "Dieses seltene Teil wollte ich mir nicht entgehen lassen", sagte Frank Puritscher. Der 55-jährige selbstständige Gipser- und Stuckateurmeister aus Waibstadt ist nicht nur seit Jahren glühender Anhänger und Dauerkartenbesitzer der TSG 1899 Hoffenheim, sondern auch Jäger und Sammler. Der in der Rhein-Neckar-Region auch als "Playmobil-Frank" bekannte Fußballfan hat zu Hause dank allerlei Utensilien aus der Welt des Sports fast ein kleines Privatmuseum.

Jetzt kam ein neues Stück hinzu, nachdem Puritscher ein Unikat mit den Original-Autogrammen der "Eurofighter" der TSG Hoffenheim, die in der Saison 2018/19 erstmals in der Vereinsgeschichte an der UEFA-Champions-League teilnahmen, für 360 Euro ersteigerte. "Ich entdeckte das Schild im Internet und bot so lange mit, bis ich letztlich den Zuschlag bekam", freute sich Puritscher.

Eingestellt hatte das Sammlerstück Charly Mildenberger. Der gleichaltrige Fan ist im Hauptberuf Heilerziehungspfleger und darüber hinaus Vorsitzender des "Integrativen 1899 Hoffenheim-Fanclubs Weinheim-Bergstraße". Wie er an das Unikat kam? "Als vor zwei Jahren die Auslosung zum DFB-Pokal anstand, konnten sich TSG-Fans bewerben, um vor Ort in Dortmund dabei zu sein", erklärte Mildenberger. Nachdem er das große Los gezogen hatte, fuhr er mit Tochter Marlien los und hielt bei der TV-Livesendung, die aus dem zum TV-Studio umfunktionierten DFB-Museum in Dortmund direkt in die bundesdeutschen Wohnzimmer übertragen wurde, das für alle gut sichtbare Hoffenheim-Schild in die Höhe. Zuvor hatte allerdings jeder Vereinsvertreter eine Tafel mit seinem Herzensklub erhalten. Der TSG Hoffenheim wurde an diesem Tag mit RB Leipzig übrigens der Verein zugelost, den ein Jahr später ein gewisser Julian Nagelsmann trainieren sollte.

Nach der Rückkehr aus Nordrhein-Westfalen fragte Mildenberger bei TSG-Stadionsprecher Mike Diehl nach, ob er das Schild von der Mannschaft signieren lassen könne. Gesagt, getan. Nachdem nun ein Umzug im Hause Mildenberger anstand und die Räume im neuen Heim ein wenig kleiner als zuvor ausfallen, musste er sich notgedrungen von etliche Stücken trennen. "Ich freue mich sehr, dass ein solch glühender Fan wie Frank das Hoffe-Schild gewonnen hat", sagte Mildenberger nach der Übergabe, die kürzlich vor der Sinsheimer Arena stattfand.

Der sozial eingestellte Puritscher kann sich indes gut vorstellen, dass dieses Sammlerstück künftig nochmals den Besitzer wechselt. "Bei einer Tombola oder Aktion für einen guten Zweck, würde ich das Stück auch weitergeben", sagte er.