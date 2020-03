Sinsheim. (zg/tk) Es war der 17. März 2020 als die Technik-Museen in Sinsheim und Speyer erstmals in ihrer Geschichte die Tore schließen mussten. Wegen der Allgemeinverfügung der Landesregierung Baden-Württemberg sowie der Städte Sinsheim und Speyer bleibt das größte Privatmuseum Europas bis auf Weiteres geschlossen. Und während bundesweit alles zum Erliegen kommt, herrscht in den Museen trotzdem Hochbetrieb. Die besucherlose Zeit wird für Reparatur- und Umbauarbeiten sowie Reinigungsaktionen genutzt.

Im Jahr 2021 feiert das Museum in Sinsheim sein 40-jähriges Bestehen, die Sammlung in Speyer gibt es dann seit 30 Jahren. "Nun ist zum ersten Mal seit der Eröffnung fürs Publikum geschlossen", stellt Hermann Layher fest. Der Museumspräsident spricht den Mitarbeitern Mut zu: "Wir müssen und werden gemeinsam diese schwierige Situation meistern." Diese Zeit werde effektiv genutzt, um die Einrichtungen für die Zeit nach Corona fit zu machen. Los ging es mit dem Frühjahrsputz der Großflugzeuge. Die zu den Besucherlieblingen zählenden Überschallflieger Concorde und Tupolev 144 in Sinsheim und auch die in fast 20 Metern Höhe aufgestellte Boeing 747 in Speyer werden derzeit mit Heißdampf von den Spuren der Witterung befreit. Zwar würde ein Großteil der Ausstellungsstücke jährlich auf die Hauptsaison vorbereitet; "aber alle zwei Jahre erhalten die Flugzeuge eine intensive Reinigung" schildert Werkstattleiter Holger Hamann. Hierzu brauche man schwindelfreie Reinigungs-Fachleute und Autokräne.

Generell befänden sich die Museen in Aufbruchsstimmung und durchlebten "eine Renaissance": Ausstellungsbereiche werden neu gestaltet, Wände bekommen einen neuen Anstrich, Böden werden neu verlegt, neue Gestaltungskonzepte umgesetzt. Ein Beispiel ist die neue Halle 3 in Sinsheim. Dort war am 7. März inmitten alter Sportwagen von Alfa Romeo ein erster – und möglicherweise auch letzter – Höhepunkt der Landesheimattage gefeiert worden: Spitzenkoch Harald Wohlfahrt verwöhnte, wie berichtet, 300 Gäste bei "Baden-Württemberg kulinarisch".

Doch wo vor wenigen Wochen noch Technikfans die Exponate inspizierten, sie in Gang setzten oder ihnen lauschten, ist im Moment alles verlassen und wirkt surreal. Einen Vorteil habe dies: "Jetzt, wo keine Besucher hier sind, lässt es sich schneller arbeiten, und vor allem stören wir dabei niemanden", sagt Hamann. Auf die Zeit nach dem Corona-Virus, wenn die Museen öffnen und Menschen ihre Freizeitaktivitäten aufnehmen, wolle man "top vorbereitet" sein.

An einer Ausstellung zur Kult-Fernsehserie "Lindenstraße" – deren letzte Folge am vergangenen Sonntag gezeigt wurde – arbeite man im Speyerer Museum, in dem seit 2012 die "Else Kling- Küche" gezeigt wird. Zum Jahresende wandern auch Filmkulissen des "Café Bayer" und des Restaurants "Akropolis" in die Domstadt.