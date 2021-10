Sinsheim/Neidenstein. (bju) Weil er zu laut Musik gehört hat, musste sich ein 23-Jähriger nun vor dem Sinsheimer Amtsgericht verantworten. Doch bei den verlesenen Strafanträgen wurde klar: Ganz so harmlos war der Vorfall Ende Oktober 2020 dann doch nicht. Der Angeklagte muss sich wegen Beleidigung, Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

"Ich weiß nichts mehr", erklärte der Angeklagte, der an besagtem Tag wohl zu tief in das Glas geschaut hatte. "Auch eine Aussage", kommentierte Richterin Bärbel Hönes, die genau wie der Anwalt bedauerte, dass der als Leiharbeiter tätige Angeklagte keinerlei Angaben zu seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen machen wollte.

Mehr Licht ins Dunkel brachten dann die Zeugen. Mit "Stampfen" habe er auf die laute Musik aufmerksam machen wollen, erklärte der erste Zeuge, der direkt über dem Angeklagten gewohnt hatte, und vor allem um den Schlaf seiner zweijährigen Tochter besorgt war. Erst nach mehrmaligen Klingeln habe der Angeklagte geöffnet und die Frau des Zeugen, die ihrem Partner das Stockwerk nach unten begleitet hatte, derbe beleidigt. Ein "Treten" und der "Versuch mit der Faust ins Gesicht zu langen" waren laut des Zeugen nur kurzzeitig schmerzhaft, "aber ohne Folgen".

Er habe den Angeklagten aber nicht als volltrunken wahrgenommen. Körperlich intensiver verlief dann der Kontakt zur alarmierten Polizei. Laut der Aussage des Polizeihauptkommissars habe selbst die Mutter des Angeklagten um Hilfe gebeten, um ihren Sohn zu Vernunft zu bringen. Der Kommissar hat den Angeklagten als "impulsiv" und "verbal aggressiv" wahrgenommen. Er sei mit scheinbar extremen Gefühlsschwankungen aufgeregt hin und her gelaufen.

Als der Neidensteiner dann bedrohlich auf einen Polizeibeamten zuging, "wollten wir ihm Handschellen anlegen und ihn dazu auf den Boden bringen, aber der Angeklagte hat Gegenwehr geleistet". Dabei habe er aber nicht geschlagen, sondern seine Arme "gesperrt". Beim "zu Boden bringen" habe ein Beamter eine Schürfwunde am Daumen erlitten während der Polizeihauptkommissar sich das Knie verdreht hatte. Der daraus resultierende Innenband- und Meniskusanriss sorgte beim Zeugen für eine einwöchige Dienstunfähigkeit sowie vier Wochen Innendienst.

"Die geforderten 1000 Euro Schmerzensgeld sind vom Angeklagten bereits gezahlt worden", teilte der Zeuge der Richterin mit. Auch für ihn sei nicht erkennbar gewesen, dass der Angeklagte betrunken gewesen sei. "Er wusste, was er tat." Dass der Alkoholwert nach Auswertung des Arztberichts dennoch bei rund zwei Promille gelegen hat, gab der Richterin zu denken. Auch das Vorstrafenregister hinterließ keinen guten Eindruck. Diebstähle, Beleidigungen, Sachbeschädigung und eine Fahrradfahrt mit fast 1,7 Promille verlas Richterin Hönes die Delikte, die sich alle in den vergangenen zwei Jahren zugetragen haben.

Mit ein Grund, dass die Staatsanwaltschaft eine Strafe von acht Monaten mit dreijähriger Bewährung sowie 60 Stunden Sozialarbeit forderte. Der Rechtsanwalt des Angeklagten brachte aufgrund des Alkohols eine verminderte Schuldfähigkeit ins Spiel. Auch das bereits gezahlte Schmerzensgeld sei ein positives Zeichen, sodass er für die Anklagepunkte Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt mit Geldstrafen als Strafmaß plädierte.

"Sieben Monate Freiheitsstrafe mit zwei Jahren Bewährung sowie 1000 Euro an die Suchtberatung ,Blaues Kreuz’", urteilte Hönes. Beim Blick auf das Vorstrafenregister reiche eine Geldstrafe wie bisher nicht mehr aus, begründete sie das Urteil und hofft nun auf einen "Lerneffekt" beim Angeklagten. "Ansatzweise haben Sie auch ein Alkoholproblem, denn wenn Sie bei dieser Alkoholmenge noch so standhaft wirken, sollte Ihnen das zu denken geben", richtete sie das Wort an den Angeklagten. Sie empfahl ihm eine Suchtberatung aufzusuchen und vor allem zukünftig "straffrei" zu bleiben.