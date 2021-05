In kleinen, fast unscheinbaren Spritzen ist das derzeit so begehrte Vakzin aufgezogen. Dr. Jan Buschmann impft seit Beginn der Kampagne. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Sinsheim/Neckarbischofsheim. Werden vereinbarte Termine beim Kinderarzt abgesagt, damit dafür Erwachsene in der Praxis geimpft werden können? Das hat eine Mutter der RNZ erzählt. Sie berichtete von einer Bekannten sowie von ihrer Schwester, die einen Anruf vom Kinderarzt bekommen hätten und die Termine für die Kleinen verlegt oder abgesagt worden wären. Ihre Schwester musste dann mit dem Kind zu einer anderen Ärztin.

Jan Buschmann, Kinderarzt in der Sinsheimer Gemeinschaftspraxis, bestätigt, dass es derzeit sein kann, dass Termine verlegt werden. Allerdings handle es sich dabei nur um Routineuntersuchungen oder andere Impfungen, die zeitlich unabhängig sind. Es gebe aber "zeitnahe Ersatztermine". Dass dies passieren kann, liege auch daran, dass die Praxis ihre Termine vier bis sechs Wochen im Voraus plant – Impfstofflieferungen kommen aber deutlich spontaner. Verärgerten oder irritierten Eltern könne er die Situation auch gerne bei einem Telefongespräch erklären. Er sei für Kritik offen.

Buschmann und sein Team gehörten zu den Ersten, die in ihrer Kinderarztpraxis impfen. "Seit Beginn der Impfkampagne" sei man dabei, habe daher schon ein wenig Erfahrung sammeln können. Buschmann ist es ein Anliegen, zur Beschleunigung der Impfungen beizutragen. Je mehr Mediziner impfen würden, desto schneller sei auch ein Fortschritt zu sehen. Und außerdem würden Kinderärzte sowieso schon viel impfen. Das sei eine ihrer Hauptaufgaben.

Seit der Woche nach Ostern hat Buschmanns Team jeweils 18 Dosen von Biontech pro Woche bekommen. Damit impfen die Ärzte vor allem pflegende Angehörige oder Jugendliche, denn der Impfstoff ist derzeit ab 16 Jahren zugelassen. Für viele sei die Impfung ein großer Schritt zu ein wenig mehr Normalität. Buschmann erzählt zum Beispiel von einer Familie, deren Sohn schwer am Herzen erkrankt ist. Um ihn nicht zu gefährden, hat sich die Mutter mit ihrem Kind sehr abgeschottet, hat über ein halbes Jahr nicht gearbeitet. Denn in ihrem Beruf hat sie auch viel mit Kindern zu tun. Das ging so weit, dass sie gemeinsam mit dem von ihr getrennt lebenden Vater beschlossen hat, dass dieser seinen Sohn vorübergehend nicht trifft, um den Jungen zu schützen. Die Impfung ermöglicht es nun, dass sich Vater und Sohn wieder treffen können. Buschmann erzählt einige dieser Beispiele.

Bis vergangene Woche haben die Mediziner eine zusätzliche Sprechstunde in der Mittagspause angeboten, um dort zu impfen. Seit Montag haben sie doppelt so viele Impfdosen bestellt und impfen nun in der regulären Arbeitszeit. Da in der Gemeinschaftspraxis mehrere Ärzte arbeiten und diese über mehrere Standorte verfügt, ist Buschmann zuversichtlich, dass der normale Betrieb darunter nicht leidet. Eine Warteliste haben die Ärzte nicht. Bis jetzt habe der Impfstoff immer gut gereicht. Grundsätzlich könnte sich auch jeder bei ihm impfen lassen, erzählt Buschmann, der aber auch gleich hinzufügt, dass er sich vor allem für seine Patienten verantwortlich fühlt. Impf-Interessierte sollten sich bei ihrem eigenen Hausarzt melden.

Bei Dr. Michael Fath, dem Kinderarzt aus Neckarbischofsheim, gibt es eine lange Warteliste. Auch er impft seit einiger Zeit. Termine werden bei ihm allerdings nicht verschoben. "Die Impftermine sind zu Zeiten, in denen ich normal nicht in der Praxis bin", sagt Fath. Er impft einmal die Woche für zwei bis drei Stunden. "Da machen wir halt einen zusätzlichen halben Tag", sagt der Mediziner auf die Frage, wann in der Praxis geimpft werde, als sei das völlig selbstverständlich. Er möchte dadurch vor allem Erfahrung sammeln, um von dieser dann zu profitieren, wenn auch jüngere Kinder geimpft werden können. Wenn viele Arztpraxen impfen würden, auch wenn es nur wenige Dosen pro Woche sind, dann "kommen wir weiter", sagt er.