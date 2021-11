Ab übermorgigem Freitag wird in der „Parsa-Halle“ wieder geimpft. Die „Dauerhaften Impfaktionen“ finden zunächst an drei Tagen pro Woche statt, eine Erweiterung des Angebots wird gerade geprüft. Foto: Tim Kegel

Von Christian Beck

Sinsheim/Kraichgau. Wo bekomme ich eine Corona-Schutzimpfung? Diese Frage stellen sich gerade viele Menschen, und bei manchen klingt Frust mit. Denn viele Angebote sind schon völlig ausgebucht, bevor die erste Spritze gesetzt wurde. Ein Überblick:

Dauerhafte Impfaktionen: Bis vor einigen Monaten wurde in der "Parsa"-Halle in der Breiten Seite 3 in Sinsheim das Kreisimpfzentrum betrieben. Ab diesem Freitag wird dort nun wieder geimpft, zunächst immer dienstags, freitags und samstags. Dies läuft unter der Bezeichnung "Dauerhafte Impfaktionen" (DIA). Seit mehreren Tagen können sich Impfinteressierte dort telefonisch oder per Internet anmelden. Doch das probieren viele. Karl Tauber aus Kirchardt ist einer von ihnen, am letztwöchigen Mittwoch kam er nach tagelangem Probieren endlich durch. Doch da waren alle Termine für die kommenden zwei Wochen bereits vergeben. "Wir können bestätigen, dass derzeit alle DIA-Termine ausgebucht sind", sagte Kreissprecher Ralph Adameit auf Nachfrage.

Tauber hätte gerne auch einen Termin in drei oder vier Wochen vereinbart. "Da haben sie mir aber gesagt, dass das nicht geht. Da müsste ich dann in zwei Wochen noch einmal anrufen", berichtet er irritiert. Dazu sagt Adameit: "Wir wollen zunächst Erfahrungen sammeln und schauen, ob und wie wir noch mehr Impfungen pro Termin ermöglichen können. Um diese Option zu haben, können wir jetzt nicht schon Wochen vorher alle Termine vergeben, weil sonst eine Erweiterung der einzelnen Slots pro Termin nur schwer möglich ist."

Zum Hausarzt? "Mein Hausarzt impft nicht mehr", berichtet Tauber. Und so wie ihm geht es noch weiteren Patienten. Manche Ärzte argumentieren, sie können ihre Arbeit nicht bewältigen, wenn sie zusätzlich zahlreiche Corona-Impfungen vornehmen sollen. Und jene Ärzte, die noch impfen, beschränken das Angebot teilweise auf die eigenen Patienten. Und auch unter diesen übersteigt die Nachfrage die Kapazität meist. Wer anfragt, bekommt mitunter einen Termin im Februar.

Zum Impfbus? In Heilbronn und Mannheim sind sogenannte Impfbusse unterwegs. Interessierte können ohne Voranmeldung kommen. Doch die Schlangen sind lange. Fälle, in denen jemand fünf Stunden bei den momentanen Temperaturen draußen wartete, um die ersehnte Spritze zu bekommen, sind der Redaktion bekannt.

Mobile Impfteams: Immer wieder sind mobile Impfteams unterwegs, beispielsweise in der Dr.-Sieber-Halle. Der nächste Termin dort ist am Samstag, 20. November, von 11 bis 16 Uhr. Auch hier ist keine Voranmeldung nötig, auch hier sind die Schlangen oft lange. Und möglicherweise bekommt nicht jeder, der ansteht, an diesem Tag auch eine Impfung.

Weitere Aktionen: Nicht nur Haus-, sondern teilweise auch Fachärzte impfen. Die Praxis Dr. Deist und Ernst, Neurologen und Psychiater in der Neulandstraße 6, bietet am Samstag, 4. Dezember, ab 9 Uhr eine ganztägige Impfaktion an. "Wir haben eine Pandemie und wollen mithelfen, da sehe ich mich in der Pflicht", sagt Michael Ernst dazu. Dass viele niedergelassene Ärzte nicht mehr impfen, sieht er als problematisch an. "Wir sind gespannt auf die Resonanz. Notfalls bieten wir einen zweiten Termin an", fügt Ernst hinzu. Geimpft werden Interessierte jeden Alters, auch wenn die jüngste Impfung noch keine sechs Monate her ist. Verimpft wird Biontech. Eine Anmeldung unter Telefon 07261/916910 oder per E-Mail an praxis@neuro-sinsheim.eu ist notwendig. Weitere Impfaktionen werden unter anderem im Heilbronner Raum angeboten.

Verbesserungen: Impfstoff ist genug vorhanden, teilen Beteiligte mehrfach mit. Es liege häufig an der Kapazität. Nun soll offenbar mehr Personal den Unterschied machen: "Nachdem uns das Land weitere mobile Impfteams zugesagt hat, prüfen wir eine Ausweitung der Öffnungstage an allen DIA-Standorten", teilt Adameit mit. Das heißt: In der "Parsa"-Halle könnte künftig an mehr als drei Tagen pro Woche geimpft werden. Wenn dort Termine frei sind, können sie unter Telefon 06221/5221881 – unter der Woche von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr – und über die Website des Rhein-Neckar-Kreises gebucht werden.