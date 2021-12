Krippen stimmen auf Weihnachten ein. In der evangelischen Stadtkirche wird sie seit Jahren von Gabi und Wolfgang Meuret aufgebaut und immer wieder umgestaltet. In der katholischen Kirche übernehmen dies Jürgen Häußler seit mehr als 35 Jahren und Peter Welker seit 50 Jahren. Beide werden diese Aufgabe mit diesem Weihnachtsfest nun in andere Hände übergeben: an das Ehepaar Claudia und Andreas Peters. Symbolfoto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim/Kraichgau. Insgesamt 1600 Personen drängten sich in drei Gottesdiensten an Heiligabend vor zwei Jahren in die evangelische Stadtkirche. "Es mussten noch Stühle dazugestellt werden", erinnert sich die evangelische Dekanin Christiane Glöckner-Lang. Im vergangenen Jahr fielen manche Gottesdienste Corona-bedingt dagegen komplett aus. Wie wird es an diesem Weihnachtsfest? Vieles findet statt, darunter auch manche kreative Lösung, versprechen Glöckner-Lang und der katholische Dekan Thomas Hafner. Ein Überblick:

> Finden Gottesdienste statt? Stand Mittwoch kann überall in Präsenz gefeiert werden, es soll Corona-bedingt nichts ausfallen.

> Welche Regeln gibt es? Die sind unterschiedlich. Bei den Katholiken gibt es keine "G-Regel", jeder kann kommen. Bei den Protestanten gilt teilweise "2G". Wo dies der Fall ist, entscheidet jede Kirchengemeinde selbst. Teilweise müssen Besucher sich vorher anmelden. Bei beiden Konfessionen gilt Maskenpflicht und Mindestabstand.

> Warum gilt teilweise "2G"? Laut Glöckner-Lang kann so der Mindestabstand in den Kirchenbänken kleiner ausfallen, sodass mehr Besucher kommen können. Er werde aber darauf geachtet, dass es genug Gottesdienste gibt, die jeder besuchen kann.

> Wo liegen die Herausforderungen?Beispielsweise bei der Dokumentationspflicht. "Ich brauche an Heiligabend 18 Helfer in Sinsheim", erklärt Glöckner-Lang. Denn jeder Besucher muss erfasst werden. Das habe aber auch Vorteile, erzählt Hafner: So werde jeder begrüßt, viele freuten sich darüber. Er spricht deshalb nicht vom Ordnerdienst, sondern vom Willkommensdienst. Außerdem musste das "Drehbuch" mancher Krippenspiele umgeschrieben werden, weil nicht so viele Kinder mitwirken dürfen, erklärt Hafner. Maria und Josef würden nun teilweise von Geschwistern gespielt, weil diese keinen Mindestabstand einhalten müssen.

> Wie steht es um die musikalische Untermalung? Gottesdienstbesucher dürfen mit Maske singen. Mitglieder eines Chors dürfen zum Singen die Maske absetzen, müssen dabei jedoch zwei Meter Abstand halten. Große Kirchenchöre können deshalb nicht auftreten. Gesangsdarbietungen in kleinen Gruppen sind schwieriger, da Sänger alleine den richtigen Ton treffen müssen. Jede Gemeinde habe da aber ein paar gute Sänger, berichtet Hafner. In manchen Gottesdiensten wirken auch Posaunenchöre oder ein Gitarrenkreis mit.

> Welche kreativen Lösungen gibt es? Einige Gottesdienste oder Andachten sind unter freiem Himmel geplant, teilweise an ungewöhnlichen Orten: In Daisbach wird auf dem Dorfplatz gefeiert, in Flinsbach im Hof der Sozialstation. In Ittlingen gibt es einen Stationenweg für Kinder, und in Dühren finden an drei Stationen ökumenische Gottesdienste mit dem "Weihnachtsmobil" statt. Dabei handelt es sich um einen Traktor mit Anhänger, auf dem eine Krippe aufgebaut ist. Glöckner-Lang hofft deshalb auf gutes Wetter.

> Was wird online angeboten? Einiges: Gottesdienste werden live ins Internet übertragen, beispielsweise die Christmette an Heiligabend um 22.30 Uhr in Angelbachtal. Des Weiteren haben Dritt- und Viertklässler der Grundschule Hilsbach-Weiler bei einem Podcast mitgewirkt. Dabei erklären sie anderen Kindern die Weihnachtsbotschaft. Abgerufen werden können die Angebote spätestens an Heiligabend unter www.se-sinsheim-angelbachtal.de

> In Seniorenheimen und im Krankenhaus sind auch wieder Gottesdienste geplant. Glöckner-Lang beispielsweise hält an Heiligabend fünf Andachten im Katharinenstift, jeweils eine pro Station. In der Klinik waren Gottesdienste im vergangenen Jahr nicht möglich, dieses Jahr kommen sechs Vertreter der Kirche auf jeweils eine Station.

> Einschränkungen als Chance? Hafner berichtet, dass es einigen Menschen wichtig, ist, dass Gottesdienste in Präsenz gefeiert werden. Andere seien dankbar für Online-Übertragungen. Deshalb sei es weiterhin das Ziel, verschiedene Angebote bereitzuhalten, sodass für jeden etwas dabei ist, sagt der Dekan. Er und die Dekanin sehen die Einschränkungen als Chance, kreative Lösungen anzubieten und verstärkt ökumenisch zu arbeiten. Was die Zukunft anbelangt, sei es wichtig, geduldig durchzuhalten. "Wir sind hoffnungsstur", sagt Glöckner-Lang und lacht dabei.