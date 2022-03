Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Fliesen statt Teppich, deutlich weniger Holz, stattdessen Metall und Glas: So soll die Kundenhalle der Sparkasse Kraichgau im Stadtzentrum künftig aussehen. Einen siebenstelligen Betrag investiere man dafür, erklärte Vorstandsvorsitzender Norbert Grießhaber auf Nachfrage am Freitag im Rahmen der Bilanz-Pressekonferenz. Dort wurde deutlich: Das Geldinstitut ist mit dem zurückliegenden Geschäftsjahr sehr zufrieden, man blickt aber ob der momentanen Situation mit Vorsicht in die Zukunft.

Steigende Preise in vielen Bereichen, der Krieg in der Ukraine: "Das Thema Rezession kann in der Tat kommen", sagte Grießhaber. Was die mittel- und langfristigen Auswirkungen des Kriegs sein werden, könne er aber momentan nicht beurteilen. Die kurzfristigen Folgen hielten sich aber in engen Grenzen: Dass der Zahlungsverkehr mit Russland nicht mehr möglich ist, treffe die Kunden kaum.

Das vergangene Geschäftsjahr war erneut stark von Corona geprägt. Die Nachfrage nach Krediten und Wertpapieren sei aber weiterhin hoch. Das Volumen der Kundenkredite stieg um 8,2 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Die Kundeneinlagen nahmen um 4,9 Prozent zu und betragen nun rund 3,5 Milliarden Euro. Hieraus wird deutlich: Viele Kunden verfügen über reichlich Geld. Viel davon befinde sich aber auf Tagesgeld- und Girokonten, um schnell verfügbar zu sein, berichtete Vorstandsmitglied Michael Reichert. Erfreulich aus Sicht der Sparkasse: Der Zinsüberschuss, die klassische Verdienstquelle einer Bank, stieg erstmals seit Langem und betrug nun 56,5 Millionen Euro. Auch der Provisionsüberschuss stieg und liegt bei 28,2 Millionen Euro. Gleichzeitig sank der Verwaltungsaufwand um 2,3 auf 58,6 Millionen Euro. Unter dem Strich stehen so 25,6 Millionen Euro in der Bilanz.

Die Zahl der Mitarbeiter sank im Vergleich zum Vorjahr von 673 auf 661. In machen Bereichen würden Mitarbeiter, die in Rente gehen, nicht ersetzt, beispielsweise im Zahlungsverkehr, berichtete Grießhaber auf Nachfrage. Denn nach wie vor gebe es einen starken Trend in Richtung Online-Banking. "Wir tun das, was die Kunden wünschen", antwortete Vorstandsmitglied Thomas Geiß auf die Frage, ob es bei Online-Angeboten nicht am persönlichen Kundenkontakt mangelt. Nachdem Corona-bedingt viele Kunden übers Internet beraten wurden, geht hier laut Reichert aber wieder der Trend zum klassischen Gespräch. Doch während manche Tätigkeiten in der Bank offenbar immer weniger anfallen, gibt es laut Grießhaber kaum genug Berater am Arbeitsmarkt, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Veränderungen beim Filialnetz sind nicht geplant, erklärte Grießhaber. Einige Filialen sollen aber modernisiert werden, unter anderem jene in Sinsheim. Voraussichtlich im Mai sollen die Arbeiten beginnen und Anfang des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Betroffen sind der Eingangs-, Service und Selbstbedienungs-Bereich. Während der Bauzeit werden dieses Dienstleistungen in Containern vor dem Bankgebäude angeboten. Beratungen könnten weiterhin im Gebäude stattfinden. Künftig sollen zudem Kunden, die ein Schließfach angemietet haben, dieses ohne die Hilfe eines Bankmitarbeiters öffnen können.