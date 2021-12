Sinsheim-Dühren/Kraichgau. (tk) Geht das schon wieder los? Diese Frage stellten sich am Mittwoch und Donnerstag viele Nutzer von Glasfaser-Internet rund um Sinsheim, nachdem bei einer Großstörung im Vodafone-Netz am 17. und 18. Dezember mehr als 5000 Kunden im Kraichgau, Kleinen Odenwald und Elsenztal von Ausfällen betroffen waren.

Dühren war "down"

Seither reißen die Störungsmeldungen nicht ab, die Versorgung wirkt anfällig, die Nutzer wirken unruhig. Zuletzt deutete unter anderem der Internet-Meldedienst von "Unitymedia" auf Störungen in Sinsheim, Neidenstein, Neckarbischofsheim, aber auch in Orten in der Rheinebene sowie im Odenwald hin. Ein Schwerpunkt war erneut in Sinsheim-Dühren, wie auch die Sinsheimer Stadtverwaltung bestätigt hat. Dem Rathaus zufolge habe es Probleme in dem Stadtteil gegeben, zum wiederholten Mal war auch die Verwaltungsstelle Dührens "für etwa drei Stunden" lahmgelegt. Im Gegensatz zur Störung kurz vor Weihnachten, war das Rathaus dieses Mal nicht betroffen.

Geschehen wirkt uneinheitlich

Das Störungsgeschehen – auch in Dühren – wirkt uneinheitlich: So klagte mancher Haushalt noch am späten Mittwochabend über Internet- und Festnetztelefonprobleme, während unmittelbare Nachbarn dieselben Dienste zur selben Zeit uneingeschränkt nutzen konnten. Andere Berichte aus dem Ort sprechen von wiederkehrenden Problemen mit dem Kabelfernsehen, die in den Tagen vor der Großstörung gehäuft aufgetreten seien und die bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig behoben wirkten. Auch aus der Sinsheimer Südweststadt und Rohrbach kamen ähnliche Klagen. Keine Störungs-Häufungen detektierte die Vodafone-Störungskarte bis zum vorgerückten Donnerstagabend.