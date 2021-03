Von Tim Kegel

Sinsheim/Kraichgau. Zweimal pro Woche ein Corona-Testangebot will die Bundesregierung jedem Bürger machen. Doch schon mit einem solchen hapert es zurzeit. Denn das, was dort passiert, wo das Versprechen eingelöst werden soll, deutet auf eine Situation hin, die schon bei der Beschaffung von Mund-Nasen-Schutz und dann beim Impfstoff eingetreten war. Es klemmt massiv. Apotheken sind im Stress, Kommunen und Planer vor Ort hängen aber in der Luft. Und sollen handeln.

> In Apotheken – Dauerklingeln: Regelrechter Test-Rausch. Interessenten rennen den zurzeit drei testenden Apotheken in Hoffenheim, Sinsheim-Ost und Angelbachtal die Türen ein. "Gefühlt 1000 Personen" wurden in der Hoffenheimer Fortuna-Apotheke seit Beginn der Tests behandelt; die allermeisten waren kerngesund: "Sechs bis acht" Positiv-Tests gab es seit Mitte März, rund 50 bis 60 Personen schafft das Team am Tag. Dazu sitzen drei Personen am Telefon, "Terminwünsche" können zurzeit nirgends erfüllt werden; mehrere Tage Wartezeit sind möglich. Zwei Studentinnen wurden im Stadtteil eingestellt, die sich nur ums Testen kümmern, außerdem wurden Schutzkleidung gekauft und ein Gebäude angemietet, um Sicherheitsauflagen zu erfüllen. Inzwischen zeichnet sich ab, dass die Aktion ins Stocken geraten könnte: Kann sie den Bedarf decken? "Ein klares Nein", sagt die Apothekerin.

> "Mein Lieblingswort ist ,nebenbei‘" wird die Apothekerin sarkastisch, als sie am Freitag erfährt, dass Apotheken ab Montag Corona-Impfstoffe für Arztpraxen besorgen und dann ausliefern sollen: Es gehe um "Biontech-Impfstoff", der bei extremen Temperaturen tiefgekühlt wird. Wenn’s klappt, muss das Vakzin – gerechnet werde zunächst mit nur 50 Dosen pro Praxis – am Montag bestellt, am Dienstag geliefert, am Mittwoch verteilt und bis Freitag geimpft werden. Parallel dazu müssen Tests geordert werden. Nebenbei.

> Anordnungen von jetzt auf nachher – hiervon sprechen viele Akteure. Anonym zu bleiben, ist dabei ein Trend. Lieferanten könnten Zusagen nicht einhalten, oft wird von Kalenderwoche 12 gesprochen. Eine Apothekerin beklagt die Absage einer Lieferung von Schüler-Selbsttests – kommen sie nicht, wäre die Fortführung des Pilotversuchs an zwei Sinsheimer Schulen bald nicht mehr möglich.

> 200 Kinder testen sich bei dem Versuch an der Kraichgau-Realschule selbst, immer dienstags und donnerstags, nach genauer Einweisung und auf freiwilliger Basis in Absprache mit den Eltern. Etwa die Hälfte der Familien hat dem Versuch zugestimmt, der auch an der Carl-Orff-Schule praktiziert wird. Das Projekt dient der Stadtverwaltung vor allem dazu, Erfahrungen beim Testen zu sammeln, wenn am 12. April weitreichende Lockerungen der Corona-Beschränkungen wie angekündigt in Kraft treten. Der laut Robert-Koch-Institut starke Anstieg positiver Corona-Fälle bildet sich auch an der Schule nicht ab: Beim jüngsten Testtag habe es lediglich ein einziges positives Ergebnis gegeben, welches nun vom Gesundheitsamt mittels PCR-Test überprüft wird.

> Freiwilligkeit bei den Schul-Tests hält Schulrektor Holger Gutwald-Rondot für richtig. Denn: Man müsse sowohl die "mit dem Test verbundene Sorge" ernst nehmen als auch die Lebensumstände der Familien: Fällt ein Test positiv aus, müssen Eltern die Kinder umgehend abholen, was – je nach Berufstätigkeit – oft schlicht nicht gehe. Und obwohl Kinder so gut wie nie schwere Symptome entwickeln, nähmen viele Corona "für sich selbst als potenziell tödliche Krankheit wahr" und seien verängstigt, wie Gutwald-Rondot schildert.

"Nicht ganz ohne" seien auch die Momente nach einem positiven Testergebnis: Dann soll das Kind laut Vorgabe "schnell das Zimmer verlassen und wird ins Freie geführt", schildert Gutwald-Rondot, was in der Regel allein in Begleitung einer Lehrkraft geschehe. Der Charakter des "Abführens" und die Momente des Wartens auf die Eltern hätten Beobachter schon als bedrückend wahrgenommen – zumal es sich bei den getesteten Kindern, neben den Zehntklässlern im Schlussjahrgang, um Zehn- oder Elfjährige handelt. "Ganz unterschiedlich" gingen die Kinder an die Tests heran: Von "großer Sorge" bis zum zupackenden "Ich mach’ das, um andere zu schützen" reiche die Bandbreite. Trotzdem seien "alle jedes Mal aufgeregt".

> Einfühlsames Erklären sei da wichtig, schildert Gutwald-Rondot: "Auf einer Ampel" bedeute das positive Ergebnis "lediglich Orange, nicht Rot, aber auch nicht Gelb", da auch mit falsch-positiven Ergebnissen gerechnet werden müsse. Angst genauso wie Vorbehalten steuere man mit der Schilderung entgegen, "dass es besser ist, zwei Wochen daheim zu bleiben, als dass jemand wegen uns vielleicht vier Wochen ins Krankenhaus muss".

> Eine Testpflicht dürfe "keine tragende Säule sein", sagt Gutwald-Rondot klipp und klar. Dies nicht nur vor dem Hintergrund, dass einzelne Klassen "seit vier Monaten zu Hause" unterrichtet würden. "Wie Busfahren und Lebensmittelkauf" müsse Schule auch ohne zwingenden Test eine Selbstverständlichkeit sein; Klassenzimmer seien schon jetzt "sicherer als mancher Arbeitsplatz". Ergänzt durch Lüften, Abstandsregeln, Desinfektion und auch das Tragen medizinischer Masken hält Gutwald-Rondot es daher bei den Tests für ausreichend, "wenn es die Hälfte macht". Dass es außerdem Mittel und Wege gibt, "beim Test zu schummeln", weiß Gutwald-Rondot genauso, wie dass dies im Fall einer Testpflicht erst recht getan werden würde.

> Doch welche Tests in der Breite? Planer sind unsicher, welche Verfahren sich durchsetzen werden, ob medizinische Fach- oder einfache Selbst-Tests, unangenehmer Nasen-Rachen-Abstrich oder schmerzfreie Gurgel- oder Spucktests. Hinter jedem der Verfahren steckten "völlig unterschiedliche Systeme" – personell wie logistisch –; außerdem Hersteller mit "sehr unterschiedlicher Qualität". So fasst es Michael Bähr zusammen, ein Experte für Arbeitsschutz bei der Stadt Sinsheim. Noch zeichne es sich nicht ab, auf welches Verfahren die Regierungen final den Schwerpunkt setzen, geschweige denn, welche Test-Medien in ausreichender Menge zur Verfügung stehen werden.

> Geschichte wiederholt sich beim Beschaffen der Tests, die Situation erinnert an die ersten Tage des "Maskengebots" im Frühjahr 2020. Zulieferer gehen mit Millionenbeträgen in Vorleistung, Liefertermine werden zu- und wieder abgesagt. Reseller kaufen den Markt auf und schon jetzt kostet ein "nackter" Test – ohne Personal- und andere Zusatzkosten – "rund sechs Euro".

So erlebt es Bähr, der für die städtischen Einrichtungen Tests besorgt, bis das Land ab dem 12. April eigene Versorgungsstrukturen schaffen will. Von den drei Millionen zugesagten Tests aus der Notreserve der Landesregierung an die Kommunen, dürften in der 35.500-Einwohner-Stadt Sinsheim rund 9000 von ursprünglich rund 11.000 in Aussicht gestellten Tests irgendwann eintrudeln, während die städtischen Bestände gerade auf "etwa 1000" geschrumpft sind. Darüber hinaus steht Bähr ein Verzeichnis der Landesregierung für eigene Bestellungen zur Verfügung, das über 250 Test-Anbieter auf der ganzen Welt listet, etliche davon in China und mit zweifelhaften Produkten.

Wie viele Kommunen ordert er möglichst ortsnah. Wie schon bei den Masken habe sich der Austausch mit Apotheken und dem GRN-Klinikum "super bewährt". Und obwohl Kommunen nicht als die Beschaffer per se gelten, sagt Bähr forsch: "Wir haben Ansprechpartner genannt, den Lieferort bestimmt, eine Logistik aufgebaut, sind also bereit."

> Ein Testzentrum, sind sich Bähr und auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht einig, würde aufgrund der Unwägbarkeiten und der momentanen Versorgungslage wenig Sinn ergeben, zumal in kommunaler Trägerschaft. Die Testkapazitäten würden aber in den kommenden Wochen ausgebaut, man fördere Initiativen. Es fehle an einem einheitlichen Weg und definierten Zielen der Politik, sind sich viele der Befragten einig. Die Tests brächten so "kaum Mehrwert", hieß es in den Gesprächen. Eine der befragten Personen sah "aktuell keine Chance, dass normales Leben durch Freitesten stattfinden kann". Es sei "nicht erkennbar, dass eine Lösung angestrebt" werde.