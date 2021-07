Vorne goldene Ähren, dahinter eine große Staubwolke: Momentan sind die Mähdrescher im Kraichgau im Dauereinsatz, so wie hier in der Nähe des Immelhäuser Hofs. Foto: Christian Beck

Von Tim Kegel

Sinsheim/Helmstadt-Bargen. Wenn in diesen Tagen das Fauchen und Dröhnen der Mähdrescher in der Luft liegt, hat das angespannte Warten vieler Landwirte noch nicht aufgehört. Nach den Regenwochen und dem Abtrocknen der Frucht können Pilze zum Problem werden. Verlässliche Aussagen über den Ertrag lassen sich erst gegen Ende der Woche treffen – wenn überhaupt, denn es ist Regen angekündigt. Und: Es ist nicht ganz einfach, überhaupt einen Mähdrescher zu bekommen. Denn viele brauchen einen.

So schildern es Friedhelm Zoller aus Sinsheim und Achim Mattern aus Helmstadt-Bargen, zwei Landwirtschaftsprofis und schon lange im Geschäft. "Immer bereit zu sein", sagte Mattern am vergangenen Freitag, könne ganz schön an den Nerven zerren. In seinem Betrieb arbeiten seine Frau und seine Kinder mit. Die Maschinen waren schon betankt, eine Strategie aus Dreschen und Laden schon ausgemacht, um frühestens am Sonntag, "sofern es trocknet" gegen Mittag anzufangen. Die "drei Wetterberichte", die Mattern parallel miteinander abgleicht, hatten verlässlich erst für Montag trockenes, warmes Wetter vorhergesagt. Und dann kam von Bekannten die Idee zum Familienausflug nach Tripsdrill. Obwohl alle auf glühenden Kohlen saßen, gingen sie hin. Im Freizeitpark war Mattern lediglich zum Nichtstun gezwungen. Ernten oder nicht? Die Frage kann zu Entscheidungen führen, die sich hinterher als falsch erweisen.

Schon vor knapp zehn Tagen waren manche Landwirte mit Mähdreschern und Schleppern zum Dreschen ausgerückt, als im Westen schon dunkle Wolken aufzogen, um wenigstens einen Anfang gemacht zu haben. An einigen Stellen im Kraichgau wurden die Arbeiten mittendrin abgebrochen; manch Mähdrescher blieb auf dem Feld stehen, als die ersten dicken Tropfen fielen. Die schweren Maschinen waren auf dem feuchten Lehm schlecht fahrbar; ihr Gewicht konnte dann dem Boden schaden.

Zudem sahen manche Felder in diesem Jahr für Kundige anders aus: Ein rotbrauner Schimmer war mit zunehmender Reife auf manchem Weizenschlag zu beobachten: Fusarium-Pilze, wie Detlev Geyer aus Sinsheim-Weiler schildert, der als landwirtschaftlicher Berater und Ingenieur viele Bauern im Kraichgau betreut und Feldversuche macht. Die Witterung im Frühjahr und Sommer habe Fusarien begünstigt. Geyer zeigt Ähren, bei denen einige der Körner und Spelzen rötlich und bläulich verfärbt sind. Ihr Mykotoxin, ihr Pilzgift, könne "Schweine todkrank machen"; bei einem Wert von 500 Mikrogramm pro Kilogramm würden die Tiere "auf der Seite liegen", schildert Geyer. Getreidemühlen seien entsprechend restriktiv: Schon bei Werten um die 2,5 Mikrogramm je Kilogramm sei Getreide "quasi nicht zu vermarkten", bestätigt auch Mattern. In der Praxis seien solche Werte relativ selten.

Häufiger betroffen vom Pilz sind Felder in schattigen Lagen, manche Sorten sind stärker betroffen als andere, etwa Grannenweizen, der "oft in Waldnähe" angebaut wird, weil Wildschweine Abstand von den stacheligen Ähren nehmen. Tritt Fusarium zu dieser Jahreszeit auf, "kann man nichts mehr machen", schildert Pflanzenschutz-Fachmann Geyer. Sind einzelne Schläge befallen, fährt Mattern beim Dreschen mit dem Mähdrescher "das Gebläse hoch". Befallene Körner sind "wesentlich leichter als gesunde", sie landeten dann nicht im Kornspeicher der Maschine, sondern auf dem Acker.

Doch Wohl dem, der momentan Zugriff auf einen Mähdrescher hat, im Dorf oder im eigenen Fuhrpark: "Zurzeit kommt alles zusammen", sagt Friedhelm Zoller. Das Bedürfnis zu ernten, sei zurzeit bei vielen groß; trockenes Getreide von trockenen Feldern zu holen, in einem womöglich kurzen Zeitfenster. Zwar unterscheide sich der Beginn der Getreideernte im Kraichgau in diesem Jahr nur um wenige Tage von dem der Vorjahre, wie Zoller schildert. Ins Gewicht falle jedoch die Verfügbarkeit von Maschinen, die oft von Lohnunternehmern gefahren werden, sowie deren Arbeitsweise. Üblicherweise würde in der Rheinebene mit dem Ernten begonnen, dann seien der Kraichgau, das Unterland und schließlich Schwaben an der Reihe. Dieses Jahr sei es anders: "Zurzeit wollen alle ernten", sagt Zoller, um nicht noch eine weitere Regen- und Trocknungszeit zuwarten zu müssen. Über den Ertrag von Braugerste bis Winterweizen kann der Erzeuger bei Kraichgau-Korn noch nichts Genaues sagen, allerdings seien die Körner etwas schlank, hätten "zu wenig Bauch", wie man sagt: "Ende der Woche" hat Zoller erste Erkenntnisse.

Auch Matthias Ohr wird dann schlauer sein, der am Dienstag mit dem Ernten begonnen hat. Der Ehrstädter setzt zunehmend auf Dinkel, den er zur Getreidemühle bringt. Er erwartet, dass die Qualität "runter geht" und hofft, am Ende "nicht nur Futterware" zu erzeugen. Für die Ernte bleibe nur ein kurzes Zeitfenster, "nicht zu früh morgens und nicht zu spät abends", es bleibe einfach "zu lange zu feucht". Wie für Zoller und Mattern wären für Ohr jetzt "zwei Wochen voller Sonnenschein" am besten.