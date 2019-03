Sinsheim/Heidelberg. (tk) Wegen des Vorwurfs der schweren räuberischen Erpressung in drei Fällen muss sich ein 25-Jähriger in den kommenden Wochen vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Der junge Mann soll im Januar 2018 in einer Sinsheimer Tankstelle in eine Angestellte mit einer Schreckschusspistole bedroht und zur Herausgabe von über 1300 Euro Bargeld gezwungen haben. Bereits im September desselben Jahres überfiel er nach Gerichtsangaben erneut eine Tankstelle, dieses Mal in Ittlingen und wieder mit einer Schreckschusspistole. Hier erbeutete der Mann 740 Euro. Zum letzten Mal schlug der Mann im Oktober 2018 nach demselben Muster zu, dieses Mal in der Sparkassenfiliale in Reihen. Hier soll der Täter rund 16.000 Euro erbeutet haben. Die Schreckschusswaffe, die der Mann bei sich trug, war laut Angaben des Landgerichts bei allen Taten nicht geladen. Drei Verhandlungstermine sind angesetzt. Die Kammer hat zur Beweisaufnahme zehn Zeugen geladen.