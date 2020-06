Von Tim Kegel

Sinsheim. Gemeinsinn statt Leichtsinn – dies verspricht man sich von einer Aktion, die am Mittwoch vom Sinsheimer Wirtschaftsforum in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung offiziell in der Bahnhofstraße gestartet wurde: Plakate im A1-Format weisen auf die Abstandsgebote zur Eindämmung des Corona-Virus hin; parallel wurde der Internet-Hastag #sinsheimhältzusammen entwickelt, der auf die Sinsheimer Einzelhändler und Gastronomen hinweist und deren Corona-spezifischen Aktionen und Angebote bündeln soll.

"Eine Art virtuelles Lesezeichen" soll es sein, sagt Klaus Gaude vom Handels-Arbeitskreis des Wirtschaftsforums. Wer nun künftig Web-Seiten, Einträge und Postings bei Sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram mit dem Hashtag versieht, der soll online leichter gefunden werden, "etwa mit seiner Speisekarte, seinem Tages-Angebot oder seiner speziellen Dienstleistung", wie Wirtschaftsforums-Vorsitzender Thorsten Seeker schildert. "Je mehr es nutzen, desto besser wird es", ist er überzeugt. Bestenfalls könnten Internet-Nutzer dann bald einen Wegweiser durchs heimische Angebot in Krisenzeiten nutzen – schlicht über die Eingabe von #sinsheimhältzusammen auf der Tastatur und "mit Umlaut", sagt Gaude und lacht.

"Das System lebt von der Beteiligung möglichst vieler", sagt Seeker. Er selbst hatte in der Stadt Vechta ein ähnliches Projekt gesehen, als er seinem in Norddeutschland lebenden Vater dort kürzlich einen Besuch abstattete. "Am Sonntag schickte ich eine SMS an Oberbürgermeister Jörg Albrecht", erzählt Seeker, "am Montag haben wir schon Plakate entworfen." 150 Stück davon werden nun im Stadtgebiet verteilt, gedruckt bei Forums-Mitglied Hubert Pittorf und versehen mit dem Slogan "Wir halten mit Abstand am besten zusammen" und einer Visualisierung der 1,5-Meter-Abstandsregel.

"Abstand zu halten ist wesentlich." Davon ist auch Albrecht überzeugt. Dann könne man auch guten Gewissens in Sinsheim einkaufen und essen gehen. "Die hiesigen Anbieter brauchen das dringend", macht Seeker deutlich. Und es scheint so, als erlebten örtliche Geschäfte in Corona-Zeiten durchaus Zulauf. Den stark frequentierten Wochenmarkt, die Warteschlangen vor Metzgereien, teils auch vor Einzelhändlern, haben auch Gaude, Seeker und Albrecht wahrgenommen. Albrecht relativiert: "In Teilbereichen" werde auch ihm von Gewerbetreibenden von "einer gestiegenen Nachfrage berichtet", zeitgleich brächen jedoch "Standbeine weg", etwa wegen der Absage von Veranstaltungen und Festen. Auch sei "der kleine Luxus mehr gefragt als der große", wie Gaude beobachtet hat. "Tatsache ist", sagt der Handels-Sprecher, "dass die Händler bestens mit der Situation umgehen", sei dies bei der Umsetzung der Hygiene- und der Markierung der Abstandsgebote oder bei der Anpassung und Bewerbung spezifischer Angebote und Dienstleistungen. "Kein einziges Mal" habe Gaude bislang Kunden seiner Buchhandlung zum Anlegen einer Maske drängen müssen.

Ähnliches weiß Albrecht aus dem Rathaus zu berichten. Das "Maskengebot", das keine Pflicht sei, werde "vorbildlich umgesetzt". Aus den Kontakten mit der Polizei wisse der OB auch, dass "die große Mehrheit mit den Einschränkungen gut zurechtkommt". Akzeptanz-Probleme gebe es "lediglich vereinzelt", meist nur "bei jüngeren Erwachsenen, und dann hauptsächlich, wenn Alkohol oder ,Substanzen’ im Spiel sind", sagt Albrecht.

Corona-Leugnern und Anhängern von Verschwörungsmythen – auch Albrecht, Gaude und Seeker hätten hin und wieder mit solchen zu tun, erhielten "gelegentlich E-Mails mit verwegen konstruierten Behauptungen" – begegne Albrecht mit Schilderungen "aus ungefilterten Gesprächen mit der GRN-Klinik". Er wisse von Personen, die "nur äußerst knapp dem Tod entkommen sind" und kenne "diejenigen, die sie behandelt und gepflegt haben".