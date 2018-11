Von Tim Kegel

Sinsheim. 36 von 50 Ständen sammeln dieses Jahr beim Sinsheimer Weihnachtsmarkt Geld für den guten Zweck. Das Fest findet am 1. und 2. Dezember rund um den Kirchplatz und in der Elsenzhalle statt. Vertreter der Vereine und Gruppen haben das Programm jetzt in der Mensa der Carl-Orff-Schule vorgestellt.

Zwei wesentliche Änderungen gibt es: Helmut Strietzel, Vorsitzender der Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt, tritt nach sechs Jahren ins zweite Glied des Vereins, arbeitet aber weiterhin bei der Organisation der beliebten sozialen Flohmärkte mit. Den Vorsitz des Vereins, der seit Jahrzehnten zigtausende Euro für karitative Einrichtungen und Projekte gesammelt hat, übernimmt künftig der Steinsfurter Hans-Jürgen Poppe. Der diesjährige ist der 17. Flohmarkt der Initiative. Mit gemischten Gefühlen blickt der Verein allerdings auf den Ansturm mehrerer tausend Flohmarktgänger, denn es ist unklar, ob der zweitägige Markt in der Elsenzhalle mit der anstehenden Sanierung des Freibadparkplatzes zusammenfällt.

Auch im Rathaus wisse man dies noch nicht: Nach der offiziellen Erteilung des Auftrags an die im Freibad-Viertel bereits tätige Baufirma hänge viel "von deren internen Planungen ab", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf RNZ-Nachfrage. Er geht aber davon aus, dass die Fläche, auf der zurzeit für rund 300 Autos Platz ist, "zumindest in Teilen nutzbar" sein wird. Als offizieller Baubeginn war immer wieder der 3. Dezember im Gespräch. In jedem Fall stünden Marktbesuchern Parkplätze auf den Flächen beim Jugendhaus und vor den Sportanlagen im hinteren Bereich des Schwimmbadwegs zur Verfügung.

Wie’s der Zufall will, fällt zum siebten Mal ein Bundesligaspiel in der Rhein-Neckar-Arena auf den Weihnachtsmarkt-Samstag. Wie im vergangenen Jahr auch, ist Schalke 04 zu Gast, was sich auf die Verkehrssituation zusätzlich auswirken dürfte. Ein Sonderfahrplan der Palatina-Bus wurde an beiden Weihnachtsmarkt-Tagen eingerichtet.

Der Rest ist Bewährtes: Eröffnung mit viel Musik am Samstagmittag, Budenzauber mit viel Selbstgemachtem, regionalen und internationalen Spezialitäten winterlicher Prägung. Das kulinarische Angebot rund um die Stadtkirche reicht von heißer Kartoffelsuppe und Fliegereintopf über Schupfnudel bis hin zu Waffeln, Fruchtspießen und Glühwein von Kraichgauer Gewächsen. Andere Stände bieten Honig oder Likör, Hundespielzeug und Vogelhäuschen, warme Socken, Adventsfloristik, Gebäck oder Kerzen. Bis 20 Uhr öffnet der Handel beim "Christkindl-Shopping". Der Lions Club Kraichgau verkauft die beliebten Kalender und bietet die traditionelle Foto-Aktion mit dem Nikolaus an. Am Abend spielt die Combo "Flugrost" Unplugged-Songs - vielen noch aus dem vergangenen Jahr in guter Erinnerung. An beiden Tagen sorgen mehrere Posaunenchöre aus dem Sinsheimer Umland für festliche Stimmung auf dem Kirchplatz. In der Elsenzhalle - die erstmals ohne Bühne auskommen muss - servieren Schüler der Carl-Orff-Schule und deren Förderverein "Brücke" die bekannte Suppe aus handgemachten Maultaschen. Außerdem werden Mistelzweige verkauft.

Ein vorweihnachtliches Gesicht erhält die Innenstadt schon am Freitag, 30. November: 15 Kindergärten und -tagesstätten schmücken Tannenbäume mit selbst gebasteltem Schmuck.

Info: Eröffnet wird der Sinsheimer Weihnachtsmarkt samstags, 12 Uhr; er endet gegen 21 Uhr. Sonntags ist er von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Öffnungszeiten Flohmarkt: samstags von 11 bis 18 Uhr; sonntags von 11 bis 17 Uhr.