Von Tim Kegel

Sinsheim. Wer wissen will, welchen Kurs die Homepage der Großen Kreisstadt Sinsheim künftig nimmt, der kann ja mal auf Schwäbisch Hall klicken. Oder Untergruppenbach. Oder Eschelbronn. Die jetzige "Visitenkarte", das "Einfallstor", wie Oberbürgermeister Jörg Albrecht es nennt, ist zehn Jahre alt – und gilt unter Webdesignern als Beispiel, wie man es nicht macht.

Und dafür ist www.sinsheim.de auch noch teuer, schwierig zu pflegen, wirkt vollgestopft und unstrukturiert. Von "horrenden laufenden Kosten" sprach Stadtmarketing-Leiterin Melanie Wricke im Hauptausschuss des Gemeinderats. Rund 8300 Euro werden jährlich fällig, hinzu kommen teure externe Wartungs-, Einbindungs- und Servicedienstleistungen. Die Seite mit ihren rund 400 Unterseiten droht im nächsten Jahr mit dem neuen "Online-Zugangsgesetz" zum leidlich beherrschbaren "Monstrum" zu werden: Dann nämlich müssen per staatlicher Order Inhalte für Blinde und Taubstumme eingepflegt werden können. "Seit September 2020", sagte Wricke, sei man eigentlich schon "zur Barrierefreiheit verpflichtet". Optimistisch gerechnet würde die Homepage auf jetzigem Stand dann mindestens 11.000 Euro jährlich verschlingen – und die jetzt schon neun Homepage-Beauftragten in den städtischen Ämtern über Gebühr fordern. Der zu pflegende Haufen an Schnittstellen, Formularen und Modulen für Kalender, Vereins-Einträge und Unter-Homepages sei riesig. Die Einbettung von Videos und die Verlinkung zu "Social Media" seien weitere Herausforderungen. Die Internet-Verantwortlichen im Rathaus reagierten schnell – um dies umzusetzen, brauche es gute Synchronisierungen und eine leistungsfähige Agentur, die schnell und kompetent auf Rückfragen reagiere, schilderte Wricke in einem leidenschaftlichen Vortrag.

"Hirsch & Wölfl" heißt das Büro aus dem Hohenlohischen, das nun den Zuschlag erhalten soll. Der Kontakt soll "exzellent gewesen" sein. Fünf Angebote lagen vor, durchweg von Agenturen, die auf kommunale Anforderungen spezialisiert sind. Günstig wird auch die Jetzige nicht: Rund 35.000 Euro kostet der "Relaunch" der Seite; geht sie online, werden monatlich rund 300 Euro fällig – laut Wricke gerade mal die Hälfte dessen, was man zurzeit bezahle. Vom Neuaufbau verspricht sie sich "einen immensen Gewinn" für die Stadt mit ihrer bereits jetzt "tausendfach täglich" geklickten Seite. Eine Investition, die sich rechne, sagte Wricke: "Sechs Jahre und das Ding ist drin." Sinsheim könne vielleicht sogar "eine Vorreiterrolle" einnehmen.

Erst etwas später sollte einleuchten, was hiermit gemeint war. OB Albrecht spricht sogar von einem "Quantensprung". Daraufhin traten Adrian Wabro und Christian Ries vors Gremium, vorgestellt als Geschäftsführer und Entwickler "eines Start-up" aus dem nahen Bad Schönborn namens "Jaimo Solutions", die ihr digitales Angebot "Stage" – auf Deutsch: "Bühne" – vorstellten. Das Werkzeug führt Inhalte zusammen, die Gemeinden in Sozialen Medien veröffentlichen. Nutzer können diese dann lesen, brauchen hierzu nicht Mitglied bei "Facebook" oder "Instagram" sein, sondern lediglich eine im Kraichgau entwickelte Online-Applikation. Diese wiederum sammelt keine sensiblen Nutzerdaten – im Gegensatz zu "Social Media"-Datenkraken. Auch Heidelberg ist Kunde bei "Stage"; kommunale Fachblätter singen Lobeshymnen.

So weit, so gut. Die Zusatzkosten für "Stage" – einmalig 7500 Euro Entwicklungsgebühr, dann 290 Euro monatlich – lassen die neue Homepage dann ähnlich teuer werden wie die alte, was nicht jedem einleuchten wollte: "Wozu brauche ich das, wenn ich bei Instagram und Facebook bin?" stellte ausgerechnet Grünen-Rätin Anja Wirtherle, die "ein Herz für Start-ups" hat, die Killer-Frage. Dass das Gesamtpaket Hand und Fuß hat, fand SPD-Rat Michael Czink, selbst Inhaber einer Werbeagentur: Unterm Strich erhöhe sich die Nutzerfreundlichkeit bei Tablets und Smartphones, vom "Mehrwert" des Zusatzangebots – dem schnellen Überblick ohne lästige Werbung – ließ er sich nach anfänglicher Skepsis überzeugen.

Nun soll es beides geben: Volle Zustimmung des Gremiums bekam die neue Homepage. "Stage" ist – bei zwei Gegenstimmen und sechs Enthaltungen – mit einem blauen Auge an Bord.