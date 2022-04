Sinsheim/Eppingen. (RNZ) Wegen Weichenarbeiten zwischen Sinsheim und Eppingen fallen vom 14. bis 25. April Züge aus. Das teilt die Deutsche Bahn mit.

Der Grund dafür sind Arbeiten, um die Weichen zu erneuern. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Zusätzliche Direktbusse gibt es zwischen Eppingen und Sinsheim Museum/Arena beim Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen Greuther Fürth am Ostersonntag, 17. April. Es gelten dann auch andere Fahrplanzeiten.

> Donnerstag, 14. April, 20 Uhr, bis Montag, 25. April, 0.15 Uhr

Die S-Bahnen der Linie S5 Heidelberg – Sinsheim - Eppingen bzw. Bad Rappenau enden oder beginnen in Sinsheim am Bahnhof. Im Teilabschnitt Sinsheim – Eppingen verkehrt ein Ersatzverkehr mit Bussen (SEV) mit allen Unterwegshalten. Der SEV-Verkehr fährt mit vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten, um einen Übergang auf die in Sinsheim beginnenden oder endenden S-Bahnen der Linie S5 zu ermöglichen.

> Zusatzbusse zum Heimspiel der TSG Hoffenheim am Ostersonntag, 17. April

Zum Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen Greuther Fürth verkehren zusätzlich zum stündlichen SEV-Angebot zwei Direktbusse zwischen Eppingen und Sinsheim Museum/Arena zur An- und Abreise der Fans. Zur Anreise fahren die Fanbusse um 14.38 Uhr und 15.38 Uhr ab Eppingen (Bahnhofsvorplatz) ohne Unterwegshalt bis Sinsheim Museum/Arena (Haltestelle "In der Au"). Zur Abreise fahren die Direktbusse um 19.45 Uhr und 19.50 Uhr ab Sinsheim Museum/Arena (Haltestelle "In der Au") ohne Unterwegshalt nach Eppingen (Bahnhofsvorplatz).

> Hinweise und Informationsmöglichkeiten zu Reiseverbindungen

Die Bahn weist die Reisenden darauf hin, die Aushänge vor Ort an den betreffenden Bahnhöfen zu beachten, da die Haltestellen des SEV zum Teil nicht direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.

Detailangaben und Aushänge zu den baubedingten Fahrplanänderungen sind im Bauinformationsportal unter www.bauinfos.deutschebahn.com abrufbar.

Reisende können bei der Deutschen Bahn die Verbindungen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft abrufen.