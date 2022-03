Sinsheim/Bad Rappenau. (zg) Zwischen Bad Rappenau und Sinsheim finden von Mitte bis Ende März nächtliche entlang der Bahnstrecke statt. Deshalb kommt es zu Einschränkungen bei zwei Verbindungen der Stadtbahnlinie S42. Die Oberleitungsarbeiten finden in folgenden Nächten jeweils zwischen 23.50 und 4.45 Uhr statt: von Mittwoch bis Freitag, 16. bis 18. März; von Montag bis Freitag, 21. bis 25. März; und von Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. März. In diesen Zeiträumen ist der Streckenabschnitt für den Bahnverkehr jeweils zwischen 23.50 und 4.45 Uhr gesperrt. Deshalb entfällt auf der Linie S 42 je ein Zug pro Richtung zwischen Bad Rappenau und Sinsheim Hauptbahnhof. Es fährt ein Schienenersatzverkehr. Dessen Fahrpläne können auf der Homepage der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft unter avg.info heruntergeladen werden.

Von den Oberleitungsarbeiten betroffen ist der Zug, der am Heilbronner Hauptbahnhof um 23.48 Uhr in Richtung Sinsheim losfährt. Diese Bahn endet in Bad Rappenau um 0.28 Uhr. Zwischen Bad Rappenau und Sinsheim Hauptbahnhof verkehrt ein Ersatzbus. In der Gegenrichtung ist jene Bahn betroffen, die um 0.12 Uhr am Sinsheimer Hauptbahnhof losfahren würde. Sie startet erst in Bad Rappenau um 0.41 Uhr und kommt circa zehn bis zwölf Minuten später als gewohnt am Heilbronner Hauptbahnhof an. Zwischen Sinsheim Hauptbahnhof und Bad Rappenau verkehrt ein Ersatzbus mit Abfahrt in Sinsheim um 0.05 Uhr.