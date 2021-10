Sinsheim-Weiler. (zg) Auf dem 3466 Quadratmeter großen Areal der Kaiserstraße 4 laufen seit Herbst des vergangenen Jahres die Bauarbeiten für ein Pflegeheim, nun wurde der Rohbau fertiggestellt. Laut der Unternehmensgruppe "Diringer & Scheidel" liegen die Bauarbeiten im Zeitplan. Als Bauzeit für die dreigeschossige Pflegeeinrichtung mit Cafeteria und geschütztem Gartenbereich sind rund 18 Monate vorgesehen, die Fertigstellung ist für das dritte Quartal des kommenden Jahres geplant. Rund 13 Millionen Euro werden investiert.

Der künftige Betreiber "Avendi Senioren-Service" betreibt in Weiler bereits das "Haus Burgblick". Das künftige Heim "Am Steinsberg" soll 75 pflegebedürftige Menschen aller Pflegegrade unterbringen. Geplant sind vier Wohngruppen mit Gemeinschaftsflächen sowie eine Wohngruppe für demente Menschen mit Wandelgarten. 65 Einzel- sowie fünf Doppelappartements sind vorgesehen. Mehr als 50 Prozent der Pflege-Appartements sind zum jetzigen Zeitpunkt an Kapitalanleger vermarktet, sie werden für 20 Jahre von Avendi angemietet.