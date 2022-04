Ähnlich? Der Wolf, der in Hoffenheim gesichtet wurde. Foto: Cristina Willing

Von Tim Kegel

Sinsheim-Hoffenheim/Zuzenhausen. Ein Wolf ist zwischen Hoffenheim und Zuzenhausen aufgetaucht. Das Tier wurde am Morgen des 26. April gesichtet. Geistesgegenwärtig griff die Frau ihr Handy und nahm ihn auf. Es ist die zweite Fotobestätigung eines Wolfs, die im Sinsheimer Umland im Lauf der vergangenen zweieinhalb Jahre bekannt wurde.

"Ein Hund, ein großer Hund" – Cristina Willing aus Neidenstein, die gerade im Auto auf dem Weg zur Arbeit war, dachte das, was wohl die meisten denken würden, wenn ihnen dergleichen unverhofft passiert. Doch angesichts der Gestalt des Tiers kamen ihr und ihrer Tochter, die neben Willing saß, dann wieder Zweifel, weil dieser seltsame Hund doch "richtig mächtig" und sein Fell eigentümlich gefärbt war: gelblich-beige an den Läufen und im Gesicht, mit grau-weißem Deckhaar und buschiger Rute. Der mutmaßliche Wolf sei außerdem "gut gebaut" gewesen, habe "fit und nicht abgemagert" gewirkt.

Es war um 8.40 Uhr, als das Wildtier kurz vor dem Ortsausgang – auf Höhe eines Pferdehofs – über die Bundesstraße lief, was "sehr entspannt" gewirkt habe. Grob aus Richtung der Brunnenregion, Eschelbronn oder Daisbach kommend, habe der Wolf die Straße überquert, kurz auf einer Wiese in der Nähe eines Radwegs bei einer Sitzbank verharrt – und sei von dannen gezogen. Ob das Tier die nah gelegene Elsenz überquert hat oder dem Bachlauf stadteinwärts gefolgt ist, lässt sich nicht sagen. Willing und ihre Tochter, die es "cool" finden, so etwas einmal gesehen zu haben, vertrauten sich einem Bekannten an, der Förster ist und der das Tier auf den grobpixeligen Aufnahmen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als einen Wolf identifizierte. Schließlich hat Willing ihre Sichtung der Polizei Sinsheim gemeldet.

Dort wusste man am Montag von einer ähnlichen Begebenheit "in Epfenbach" zu berichten, die sich ebenfalls "in kurzer Vergangenheit" zugetragen hat. Damals habe die Polizei allerdings "nur mündlich" von einem angeblich aufgetauchten Wolf erfahren, hieß es im Mannheimer Präsidium. Über den Hoffenheimer Wolf seien die umliegenden Jagdpächter von den Beamten informiert und um Wachsamkeit gebeten worden. Diese seien "gut vernetzt", auch mit örtlichen Landwirten und Tierhaltern, hielten sich viel in den Wäldern und Wiesen auf und nutzten Wildkameras: Nicht auszuschließen, dass der Wolf in den kommenden Tagen in eine der Fotofallen tappen könnte – oder bereits getappt ist.

"Ansonsten unternehmen wir erst mal gar nichts", hieß es weiter, weil allein eine Sichtung "nicht sicherheitsrelevant" sei, "und eigentlich was Schönes", findet der Polizeisprecher. Obwohl man "gefühlt öfter" als noch vor Jahren von Wölfen höre, sei ein Fotobeleg "selten" – und noch seltener, dass etwas passiert: Seit von Wölfen in Baden-Württemberg die Rede ist, sei im Bereich des Präsidiums "kein einziger Vorfall, kein Riss oder ähnliches bekannt" geworden.

Der Wolf, der kürzlich in Neudenau aufgetaucht ist. Foto: Landratsamt Heilbronn

Trotzdem: Ist vom Wolf die Rede, nimmt dies seinen bürokratischen Lauf. Inzwischen haben Berichte das Landratsamt erreicht, dessen Wildtierbeauftragter "die Sichtung des Wolfes bestätigt" und der zuständigen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg gemeldet hat. Dort wurde zunächst spekuliert, ob es sich um ein Tier handeln könnte, das am 16. April in einem Video bestätigt, jedoch keinem der in Deutschland lebenden Wolfsrudel zugeordnet oder als eines der in Baden-Württemberg herumziehenden Tiere identifiziert werden konnte. Das künftige Vorgehen der Behörde wird so sein wie bei der Steinsfurter Sichtung eines Wolfs, der am 25. Dezember 2019 vor eine Fotofalle gelaufen war, bei dem die Identifikation jedoch ebenfalls nicht gelungen war. Zuvor hatten Experten die Gegend rund um die Sichtungsstelle auf Haarproben, Kot und andere Hinterlassenschaften des Wolfs untersucht und auch einen speziell trainierten Suchhund mit guter Nase eingesetzt.

Doch es gibt vage Hinweise, dass der Wolf rund um Sinsheim häufiger auftaucht als bekannt: Zwei eher anekdotische Sichtungen gab es seit dem Jahr 2019 rund um Dühren, ein solches Ereignis wurde aus dem Gebiet zwischen Sinsheim und Daisbach bekannt; weitere Belege gab es bei allem nicht. Im April 2020 wurde im Sinsheimer Großen Wald ein wild zugerichteter Rehkadaver mit Haken vor dem Wegziehen geschützt und zur Dokumentation mit einer Wildkamera versehen: Schließlich tappte jedoch ein Fuchs vor die Fotofalle.