Von Christiane Barth

Sinsheim-Hilsbach. Mit dem Spanisch-Leistungskurs ist Zoé Baetzholdt schon mal gut gerüstet dafür, in Mexiko benachteiligten Kindern, Schwangeren oder Menschen mit Behinderung zu helfen. Die 18-Jährige hat ihr Abizeugnis in der Tasche und durchläuft nun eine ganze Reihe von Impfungen, um im September nach Mexiko zu fliegen. Es soll aber kein Auslandsaufenthalt werden, bei dem Land und Leute von außen, mit den Augen einer Touristin, gesehen werden.

Die junge Frau will tief eintauchen in die Kultur des Landes und einen positiven Beitrag leisten. Sie hat sich daher an die Organisation "Weltwärts" gewandt, einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst, der 2008 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ins Leben gerufen wurde und der Partnerorganisationen in Deutschland sowie den Entwicklungsländern hat. "Ich will nicht nur faul rum liegen", meint Zoé, sie will sich einsetzen für den interkulturellen Austausch in einem Land, in dem die Hälfte der Bevölkerung in Armut lebt. Außerdem ist sie fasziniert von der Geschichte Lateinamerikas, und Mexiko sei das beste Land, um ihre Spanisch-Kenntnisse zu verbessern.

Ihre beruflichen Pläne sind ihr schon recht klar: Kultur und Wirtschaft will sie studieren an der Uni Mannheim. Sie liebt es, sich in neue Lebenssituationen einzufinden, fremde Kulturen und andere Menschen kennenzulernen. "Bei uns in Deutschland ist das ja schon ein ganz anderes Leben als in Südamerika", meint die junge Frau, die nicht nur die Welt sehen, sondern spüren möchte, wie Menschen in anderen Ländern ticken, wie sie ihr Leben meistern und auch, mit welchen Problemen sie sich herumschlagen müssen.

Dass Reisen bildet, scheint sie durch und durch verinnerlicht zu haben. Spätestens seit sie im vergangenen Jahr ihre Ferien in Südafrika verbrachte. Auch dabei begnügte sie sich nicht mit Strandurlaub und Sehenswürdigkeiten-Touren, sondern suchte neue Erfahrungen, entwickelte sich im Rahmen einer Sprachreise weiter und machte sich mit sozialer Arbeit nützlich, indem sie Vorschulkinder betreute. "Ich möchte einfach näher an die Menschen herankommen, nicht nur als Tourist", beschreibt Zoé ihr Bestreben, mit fremden Kulturen vertraut zu werden: "Ich hatte einfach schon immer Lust auf mehr."

Sie wurde nun einem Projekt in Puebla, der viertgrößten Stadt des Landes, zugeteilt, das sich um benachteiligte Gemeinschaften und um die Ökologie des Landes kümmert. Im Rahmen von Workshops, Bildungsangeboten oder gemeinschaftlichen Unternehmungen wird sie sich einbringen. Darüber hinaus hat sie auch administrative Aufgaben zu erledigen: Beispielsweise muss sie Berichte über ihre Arbeit schreiben oder den Ablauf planen.

Entlohnt wird sie für ihren Einsatz nicht. Das Konzept von "Weltwärts" sieht vor, dass sich die jungen Menschen ehrenamtlich engagieren, im Gegenzug ist alles geregelt: die Unterbringung und Versorgung in einer Gastfamilie und 100 Euro Taschengeld im Monat. Auch der Flug wird von "Weltwärts" bezahlt. 25 Prozent der Gesamtkosten müssen die Teilnehmer des Freiwilligendienstes jedoch selbst aufbringen und durch Spenden organisieren. "Ich muss einen Spendenkreis aufbauen und 2600 Euro sammeln", erläutert Zoé.

800 Euro fehlen noch. Sie hielt Vorträge in der Schule, um Gleichaltrige und Lehrer auf die Organisation, ihren Einsatz und auf die Situation der Menschen in Mexiko aufmerksam zu machen – und um die Werbetrommel für Spendengelder zu rühren. Außerdem ging sie Klinken putzen bei Banken, Apotheken, Unternehmen und Privatleuten. Leicht sei es derzeit nicht, für Spenden zu werben.

Vor ihrer Abreise muss noch viel erledigt werden. Nicht nur Koffer packen, auch Impfungen, die für Mexiko erforderlich sind, müssen vervollständigt werden – etwa gegen Tollwut, Hepatitis, Gelbfieber, Typhus oder Meningokokken. Einige der Impfungen musste sie nur auffrischen. "Ich bin jetzt fast jede Woche im Tropeninstitut Heidelberg", sagt Zoé. Den Corona-Impfschutz hat sie; Voraussetzung sei dieser aber nicht. "Aber damit fühle ich mich sicherer", meint die junge Frau. Die Zahl der positiven Tests in Mexiko ist derzeit recht niedrig. Angst scheint Zoé nicht zu haben, sie hat sich gut vorbereitet und informiert.

Nach Mexiko reist sie nicht alleine: Fünf weitere junge Menschen, die sich über die Organisation zum Freiwilligendienst angemeldet haben, werden mit der Sinsheimerin aufbrechen. Ihre Eltern wollen sie besuchen kommen. Ein bisschen besorgt seien die schon, dass ihr Kind nun in ein Land reist, in dem die Kriminalitätsrate hoch ist und sich Drogenbanden bekriegen. Sicherheit gibt Zoé jedoch das Wissen, dass sie bei ihrer Gastfamilie gut aufgehoben sein wird. Bevor es dann Mitte September endlich losgeht, unternimmt sie mit ihrem Freund noch eine Camper-Tour durch Frankreich. Dann, meint sie, sei sie startklar für zehn Monate Mexiko.

Info: Wer Zoé Baetzholdt unterstützen möchte, kann spenden an "Open Door International" mit Sitz in Köln unter dem Verwendungszweck "Spende weltwärts Einwerberin Zoé Baetzholdt": IBAN: DE36.3705.0198.1933 0764 89