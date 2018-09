Sinsheim-Hilsbach. (tk) Forstrevierleiter Dietmar Weiland ist fassungslos: "Da fehlen einem die Worte", sagt er, "das ist Müllterror." Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Unbekannte große Mengen an Müll in einem Waldgebiet in Hilsbach entsorgt.

Bereits am 8. September waren der Forstverwaltung bei einem Erkundungsgang drei größere Ablagerungen von Bauschutt, Reifen, Matratzen und Haushaltsmüll aufgefallen. Beim aktuellen Fall hätten die Müllsünder erneut ein Gewann im Hilsbacher Wald aufgesucht, unweit des Erlebnispfads am Eichelberg, wo auch schon die letzten Anlagerungen gefunden wurden.

Entsorgt wurden erneut Materialreste, die im Baugewerbe verwendet werden, darunter ganze Bahnen von Glaswolle, Styroporblöcke, Farbeimer und Kunststoff-Isoliermatten. Anzeige gegen Unbekannt sei erstattet worden, sagt Weiland. Nun sei geplant, die Erkundungsfahrten auszuweiten. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07261/6900 entgegen.